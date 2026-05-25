Какой цвет волос модный этим летом: кому подойдет

Этим летом индустрия красоты официально прощается с холодным платиновым блондом и классическим глубоким брюнетом, отдавая первенство новому вирусному тренду. На пике популярности оказался мягкий медный цвет, который стремительно завоевывает социальные сети и престижные салоны красоты по всему миру.

Этот теплый многомерный оттенок мгновенно покорил стилистов и знаменитостей своей деликатной способностью подсвечивать кожу изнутри, не выглядя при этом слишком вызывающе или кричаще. Главное преимущество летнего хита заключается в его естественности, легкой носке и отсутствии необходимости в изнурительном ежедневном уходе, отмечает издание SheFinds.

Новое модное направление предлагает женщинам изящную альтернативу традиционным ярко-рыжим тонам, создавая эффект выгоревших на солнце прядей.

Модный цвет волос

В отличие от насыщенных огненно-оранжевых красок, которые доминировали в прошлых сезонах, актуальный мягкий медный цвет делает ставку на приглушенность и естественность. Он сочетает в себе мягкие акценты теплой корицы, каштана, золотистого имбиря и нежного клубничного блонда, создавая сияющий и одновременно дорогой объем на волосах.

Его феноменальный успех объясняется возможностью легкой кастомизации: колорист может индивидуально регулировать интенсивность и теплоту пигмента под каждую клиентку. Кроме того, такой цвет невероятно красиво переливается под прямыми солнечными лучами, визуально добавляя волосам здорового блеска, густоты и шелковистости.

Этот красящий тренд удивительно универсален и подходит большинству типов кожи и текстур волос:

Светлая и нейтральная кожа: идеально подчеркивается бледными клубничными или нежными персиково-медными переливами.

идеально подчеркивается бледными клубничными или нежными персиково-медными переливами. Смуглая и оливковая кожа: гармонично раскрывается в окружении богатых, насыщенных оттенков корицы и глубокого бордово-каштанового подтона.

гармонично раскрывается в окружении богатых, насыщенных оттенков корицы и глубокого бордово-каштанового подтона. Натуральные брюнетки: получают прекрасную возможность примерить рыжую гамму без радикального осветления, поскольку мягкая медь отрастает плавно и без резких контрастных границ у корней.

Поскольку понятие "мягкая медь" каждый парикмахер может трактовать по-своему, эксперты настоятельно советуют приносить с собой фотоиллюстрации желаемого результата. В разговоре с мастером стоит акцентировать на желании получить натуральный вид с золотистыми или коричными подтонами вместо откровенно красного или оранжевого. Для тех, кто решается на смену имиджа впервые, отличным решением станет легкое тонирование с помощью медного глянца, техника балаяж или окрашивание только тех прядей, которые обрамляют лицо.

Как и любая теплая палитра, медные пигменты имеют свойство достаточно быстро вымываться, поэтому продолжительность жизни цвета напрямую зависит от дальнейшего домашнего ухода. Главное правило – переход на безсульфатные шампуни для окрашенных волос и сокращение частоты мытья головы.

Раз в неделю необходимо использовать специальные оттеночные кондиционеры или маски с медными микрочастицами, которые мгновенно освежают цвет между визитами к стилисту и предотвращают тусклость. Также обязательным элементом становится мощная термическая защита, ведь горячие стайлеры и фены разрушают чувствительный теплый пигмент, лишая волосы их роскошного глянцевого финиша.

