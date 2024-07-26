Это нужно знать. О них тоже нужно помнить – о палачах Украины.

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Андреев Сергей Ильич, уроженец Сестрорецка. Образование – 4 класса церковно-приходской школы. С 12 лет работал на заводах учеником слесаря, затем слесарем. Но потом понял, что лучше делать партийную карьеру – оно и сытнее, и руки не в мозолях. В 15 лет поступил в комсомол и стал секретарем комсомольской организации на родном заводе.

Далее текст на языке оригинала.

У 1924 році за "ленінським набором" (коли після смерті більшовицького вождя набирали масово) вступив до РКП(б) і вже за 4 роки став секретарем Володимирського губкому комсомолу. Це так було прийнято – комсомолом керували партійці. З того моменту почався майже вертикальний зліт по партійно-комсомольській лінії.

У 24 роки він вже завідувач відділу культури і пропаганди ленінізму ЦК ВЛКСМ. Підкреслюю: маючи 4 класи церковно-приходжської школи. З 1931 року - секретар

ЦК ВЛКСМ з пропаганди.

Звідти у 1932 році відряджений до України й призначений 1-м секретарем ЦК комсомолу УСРР – здійснювати "політику партії". Це його комсомольці під його безпосереднім керівництвом стріляли "ворогів народу", розкуркулювали та організовували в Україні Голодомор; під безпосереднім керівництвом цього московського зайди проходила боротьба з "українізацією". Він має прямий стосунок до "Розстріляного відродження" та боротьби з "українським буржуазним націоналізмом".

Цю тварюку історики називають "комсомольським інквізитором". За свої криваві "подвиги" одним з перших в СРСР отримав вищу нагороду – орден Леніна.

Бурхлива діяльність цього московського зайди закінчилася тим, що його заарештували 1 липня 1937 року. А 25 липня було повністю розформовано ЦК Комсомолу України. Як контрреволюційний. Ще раз: пов-ніс-тю.

Десятки й сотні комсомольських діячів, які вірою і правдою служили Москві, було знищено. Андрєєва засуджено до розстрілу 27 листопада 1937 року за звинуваченням у керівництві право-троцкіською змовою в комсомолі УСРР і того ж таки дня розстріляно там, звідки він прийшов до України – в москві, на Донському цвинтарі. Йому щойно виповнилося 32 роки...