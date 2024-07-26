Новые тарифы на мобильную связь и изъятие денег: что ждет украинцев в августе

В Украине в августе не ожидается индексация социальных выплат и значительный пересмотр заработной платы. Однако при том один из крупных мобильных операторов изменит стоимость своих услуг, а НБУ удалит из обращения часть купюр. О том, к чему готовиться украинцам в августе, читайте в материале OBOZ.UA.

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Подорожает мобильная связь

Vodafone готовит к повышению стоимости ряда своих тарифов. Изменения произойдут уже с 1 августа и коснутся не только цен, но и наполнения отдельных предложений. Так, сообщили в самом операторе, тариф Vodafone Red Start подорожает на 15 грн – после повышения расценок его стоимость будет составлять 190 грн/месяц вместо текущих 175 грн.

Тариф Vodafone Red Pro подорожает на 30 грн – с текущих 230 грн/месяц до 260 грн. "В то же время мы увеличиваем объем интернета: с 30 до 40 ГБ; минуты на другие сети Украины: с 250 до 350 мин", - рассказали в операторе.

Стоимость тарифа Vodafone Red Max увеличится на 30 гр. – до 330 грн./месяц. При этом увеличивается:

объем Интернета с 50 до 60 ГБ;

минут на другие сети Украины – с 400 до 500 мин.

Стоимость тарифа Vodafone Red Unlim Plus увеличится на 50 грн – до 400 грн/месяц. Также увеличится объем минут на другие сети Украины – с 500 до 600 минут.

Тариф Vodafone Red Unlim Max подорожает на 50 грн. – с 450 грн./месяц до 500 грн. "Увеличиваем объем минут в другие сети Украины: с 700 до 800 мин", – рассказали в Vodafone.

Извлекут из обращения купюру в 500 грн

В Украине с 1 августа начинается процесс изъятия из оборота старых банкнот номиналом в 500 грн. Речь идет о купюрах образцов 2003-2007 годов выпуска. Постепенно НБУ утилизирует подобные купюры.

"Населению не нужно предпринимать никаких специальных активных действий : просто рассчитывайтесь в магазинах за покупку, производите оплаты в банках, пополняйте свои карточные счета в терминалах и т.д. - и "старые" купюры будут изыматься и утилизироваться НБУ", - пояснил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Вместо старых купюр номиналом в 500 грн в обращение будут вводиться новые купюры образца 2014 и последующие годы выпуска. Если вам звонят, посылают сообщения о необходимости обратиться куда-то для "обмена банкнот", предлагают внести их на карты с чьими-то реквизитами, предупреждают об очень сжатых сроках, после которых деньги "сгорят" и т.д. – не верьте, это мошенники, ни в коем случае не делайте ничего из предложенного, по возможности сообщайте правоохранителям и регулятору.

Тариф на электроэнергию и газ

Стоимость электроэнергии в августе не изменится по сравнению с июлем и составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Действующий тариф будет актуален как минимум до 1 мая 2025-го. Как рассказала OBOZ.UA заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. На вопрос, снова ли пересматривать цены на электроэнергию, она ответила: "Таких планов нет. О повышении тарифа: 31 мая Кабмин одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", - сказала она.

Тариф на газ с 1 августа не изменится. За кубометр нужно будет платить 7,96 грн. Об этом сообщили в компании "Нефтегаз". "Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании.

"Нафтогаз Украины" обеспечивает газом 12,4 млн украинских домохозяйств, получающих голубое топливо в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Соответственно, клиенты компании могут не волноваться о неожиданных изменениях в своих коммунальных платежах", – отмечают в компании.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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