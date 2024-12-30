Какой маникюр принесет успех и достаток в 2025 году: выбирать можно между 12 цветами

Маникюр давно перестал быть просто элементом ухода за собой – теперь это способ самовыражения, источник уверенности и даже инструмент для вовлечения позитивной энергии в жизнь. В 2025 году цвета маникюра становятся символами влияния на разные аспекты нашей жизни – от финансового успеха до творческих прорывов. Выбор оттенка уже не просто дело вкуса, а сознательное действие, которое может поддержать ваши стремления и помочь достичь поставленных целей.

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Эксперты издания World of Feng Shui объяснили, почему важно правильно выбрать цвет маникюра. "Каждый год ключевые сферы жизни представлены пятью стихиями: Земля, Металл, Вода, Дерево и Огонь. В идеале эти стихии должны быть в балансе, но в 2025 году наблюдается избыток Дерева и Воды", – отмечает ресурс.

По словам экспертов, другие три стихии в 2025 году почти полностью в дефиците. Именно поэтому этот брак можно компенсировать, добавив один из предложенных цветов в маникюр.

Белый, золотой и серебряный цвета представляют Металлическую стихию. Они символизируют чистоту и новые начинания и создают атмосферу обновления и помогают справиться с трудностями.

Красный, фиолетовый, бордовый и оранжевый – эти цвета обещают повысить денежную удачу, ведь принадлежат к стихии Огня. Они ассоциируются с энергией, решительностью и процветанием.

Желтый (стихия Земли) способствует профессиональному продвижению и признанию. Этот оттенок следует включить в свой маникюр, если в 2025 году есть важная цель получить карьерный рост.

Синий и черный, которые ассоциируются с Водой, влияют на дружбу и успеваемость. Они подойдут для тех, кто ищет стабильность и новые возможности. Однако стоит с ними осторожничать, ведь, по словам экспертов ресурса, с Водной стихией можно переборщить и тогда успех превратится в прилив конкурентов.

Коричневый и зеленый (стихия Дерева) помогают активизировать мышление и креативность. Такие цвета будут идеальны для творческих натур и тех, кто хочет найти нестандартные решения.

"Рекомендуется сочетать элементы, которые вы хотите усилить, с Металлической стихией. Например, если вы хотите повысить богатство, вам следует носить красный или темно-бордовый цвет в сочетании с белым или фиолетовым. Если вы хотите получить повышение по службе или получить более высокооплачиваемую работу, вам следует соединить земные тона с белым", – добавили в World of Feng Shui.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти небанальных дизайнах маникюра, которые нужно попробовать в 2025 году. Универсальные идеи ногтей, подходящие к любому образу, всегда будут в моде.

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