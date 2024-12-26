Интересно и со вкусом: пять небанальных дизайнов маникюра, которые нужно попробовать в 2025 году

Современный маникюр дарит любительницам изысканных ногтей разнообразие дизайнов – от сдержанного однотона до смелых нейл-артов. Универсальные идеи ногтей, которые подходят к любому образу, всегда будут в моде и 2025 год принесет нам горячие тренды принтов.

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Звездная мастерица маникюра Тину Белло поделилась с Who What Wear пятью главными нейл-тенденциями, которые стоит попробовать в следующем году. От абстракции до "мокко мусс" – на какие трендовые дизайны ногтей следует обратить внимание.

Абстракция

Прежде всего, 2025 год будет посвящен абстрактному дизайну ногтей. "Нейл-арт в 2025 году будет отдавать предпочтение творчеству и индивидуальности, – поясняет Белло. – От ретро линий и художественных узоров до "пирсинга", драгоценностей и жемчужин – смелые и уникальные дизайны будут звездами шоу, демонстрируя самовыражение и заявляя о себе". Если вы хотите попробовать что-то новое и необычное, абстрактный нейл-арт – это то, что вам нужно.

Кошачий глаз

Этот нейл-арт уже давно в тренде, и нет никаких признаков того, что он замедлится в 2025 году. "Ногти в стиле "кошачий глаз", характеризующиеся светоотражающей металлической линией или сиянием, имитирующим кошачий взгляд, будут оставаться фаворитами", – говорит эксперт. Белло объясняет, что этот объемный образ особенно хорошо сочетается с темными или яркими оттенками, добавляя маникюру драматизма и изысканности.

Хромированные ногти

Хромированные ногти с годами стали чем-то вроде классического дизайна ногтей, и это блестящее покрытие за считанные секунды превращает ваш повседневный маникюр в настоящий шедевр. "Хромированные покрытия продолжат сиять и в 2025 году, – говорит мастер. – Их смелые, светоотражающие поверхности придают дизайну ногтей универсальность, варьируясь от металлического серебра и золота до модных глазурованных эффектов для дополнительного блеска".

Перламутровые ногти

Не только хромированное покрытие ворует внимание. "Вдохновленные магией моря, переливчатые перламутровые ногти обеспечивают сияющее, мерцающее покрытие, изменяющееся под воздействием света, – говорит Белло. – Экспериментируйте с такими оттенками, как розовые, зеленые и голубые, чтобы создать этот мечтательный, неземной образ".

Мокко мусс

И последнее, но не менее важное: поздоровайтесь с нейл-артом цвета мокко. "После того как Pantone объявил цвет 2025 года, мягкие коричневые оттенки ногтей окажутся в центре внимания, – рассказывает эксперт. – Эти оттенки, вдохновленные уютными, успокаивающими напитками, обеспечивают стильный, универсальный вариант, дополняющий любой оттенок кожи. Ожидайте увидеть глянцевые покрытия и деликатные градиентные эффекты, придающие им привлекательность".

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