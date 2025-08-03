Какой маникюр популярен именно сейчас: топ-5 дизайнов

В 2025 году в маникюре прослеживается четкая тенденция к минимализму, естественности и оптическим эффектам. На фоне предыдущих сезонов заметно сохранение популярности нюдовых и прозрачных покрытий.

Видео дня

Стоит обратить внимание и на появление мягких интерпретаций классических форм, а также рост интереса к перламутровым и хромированным поверхностям. Эксперты рассказали пять топовых направлений дизайна ногтей.

Нежные детали: цветы, точки, линии

Хрупкие узоры – фавориты года. Маленькие цветочки, изящные линии, миниатюрные вкрапления металла – все это позволяет создать акцент, не нарушая общей сдержанной эстетики.

По словам звездного нейл-мастера Йоко Сакакура, "это способ обновить образ для минималистов – детали выглядят элегантно, не перебирая на себя внимание". Дуа Липа уже продемонстрировала этот стиль в виде расписанных вручную цветов на прозрачной основе, а Кайли Дженнер добавила к своим ногтям хромированные точки.

Маникюр "почти незаметный" (barely there)

Прозрачный или едва заметный розовый оттенок, ровная форма и здоровый блеск – так выглядит новая версия "clean girl aesthetic". Этот стиль не требует сложного дизайна, но требует заботы: регулярное использование масла для кутикулы и перчаток во время домашних дел – обязательные ритуалы. Минимализм здесь становится роскошью.

"Кошачий глаз": магия света на ногтях

Интригующий тренд для тех, кто хочет глубины. Эффект "кошачьего глаза" создает иллюзию объема благодаря контрасту цветов и блеска. Секрет – в магнитных или металлических лаках и диагональной линии, проведенной тонкой кисточкой. Издалека ногти выглядят так, будто свет скользит по поверхности, создавая глянцевый, загадочный эффект. Это сочетание гламура и современной технологии.

Soft French

Френч вернулся, но не в классическом виде. Вместо резкого белого кончика – кремовый, молочный оттенок, деликатно переходящий в прозрачную или нюдовую базу. Такой дизайн выглядит изящно, мягко и дорого. "Это более элегантно, чем классический френч", – утверждает Сакакура. Идеальный выбор на любые случаи.

Перламутровое возвращение

Перламутровое сияние снова в моде – и на этот раз не только в тенях. Ногти с иризацией, напоминающие ракушку или каплю росы, – фавориты Instagram и TikTok. Так называемые bubble bath nails сочетают в себе нежный блеск, прозрачность и легкость. Это современный ответ на желание выглядеть естественно, но с "изюминкой".

OBOZ.UA ранее рассказывал, какой маникюр будет мегатрендом осени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.