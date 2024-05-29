Какой маникюр носит первая леди Елена Зеленская и как его повторить. Фото

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская как первая леди является эталоном красоты, поэтому внимательно подбирает не только классическую изысканную одежду, но и маникюр. Яркие цветные дизайны со стразами и блестками – не о ней. Зато стиль Зеленской – "голые ногти".

Своему классическому маникюру первая леди не изменяет годами, ведь ей всегда нужно выглядеть совершенно. OBOZ.UA решил рассказать, чем особый маникюр "без маникюра" Елены Зеленской и как его повторить.

На руках первой леди никогда не увидеть длинный маникюр, отросшую кутикулу или зацепки. В отличие от гелевого покрытия, "голые ногти" отрастают незаметно и вписываются в любой образ благодаря натуральности.

Именно этот формат маникюра не требует значительных затрат на материалы: гель, лак, ультрафиолетовая лампа, кисточки и т.д. Все, что понадобится – ножницы, пилочка, щипчики для кутикулы и по желанию фрезер.

Для того чтобы сделать маникюр в стиле первой леди, следует придерживаться нескольких простых шагов:

Подготовьте ногти: обрежьте их, подпилите. Для этого можно использовать специальные инструменты. Удалите кутикулу или отодвиньте ее максимально. "Голые ногти" – всегда ухоженные ногти, поэтому этот этап важно не пропускать, чтобы впоследствии нанести равномерно покрытие прозрачного лака. Стоит отметить, что при обрезке кутикулы со временем она может выглядеть не очень аккуратно. Нанесите топовое покрытие / прозрачный лак. Они защищают ногти от сколов и царапин. Ухаживайте за руками. Регулярно используйте увлажняющий крем и масла для кутикулы, чтобы руки выглядели ухоженными.

Если от базового покрытия и лака или длины отказаться невозможно, можно попытаться нанести нюдовые оттенки вместо ярких цветовых дизайнов.

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