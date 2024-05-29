Какой маникюр носит первая леди Елена Зеленская и как его повторить. Фото
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская как первая леди является эталоном красоты, поэтому внимательно подбирает не только классическую изысканную одежду, но и маникюр. Яркие цветные дизайны со стразами и блестками – не о ней. Зато стиль Зеленской – "голые ногти".
Своему классическому маникюру первая леди не изменяет годами, ведь ей всегда нужно выглядеть совершенно. OBOZ.UA решил рассказать, чем особый маникюр "без маникюра" Елены Зеленской и как его повторить.
На руках первой леди никогда не увидеть длинный маникюр, отросшую кутикулу или зацепки. В отличие от гелевого покрытия, "голые ногти" отрастают незаметно и вписываются в любой образ благодаря натуральности.
Именно этот формат маникюра не требует значительных затрат на материалы: гель, лак, ультрафиолетовая лампа, кисточки и т.д. Все, что понадобится – ножницы, пилочка, щипчики для кутикулы и по желанию фрезер.
Для того чтобы сделать маникюр в стиле первой леди, следует придерживаться нескольких простых шагов:
- Подготовьте ногти: обрежьте их, подпилите. Для этого можно использовать специальные инструменты.
- Удалите кутикулу или отодвиньте ее максимально. "Голые ногти" – всегда ухоженные ногти, поэтому этот этап важно не пропускать, чтобы впоследствии нанести равномерно покрытие прозрачного лака. Стоит отметить, что при обрезке кутикулы со временем она может выглядеть не очень аккуратно.
- Нанесите топовое покрытие / прозрачный лак. Они защищают ногти от сколов и царапин.
- Ухаживайте за руками. Регулярно используйте увлажняющий крем и масла для кутикулы, чтобы руки выглядели ухоженными.
Если от базового покрытия и лака или длины отказаться невозможно, можно попытаться нанести нюдовые оттенки вместо ярких цветовых дизайнов.
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