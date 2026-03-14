Мыльные ногти: как сделать трендовый маникюр

Модная на маникюр постоянно меняется, предлагая все новые идеи для дизайна ногтей. В последние годы популярность набирают как яркие, сложные варианты, так и более сдержанные стили.

Видео дня

После волны максимализма все больше людей возвращаются к естественности и минимализму. Одним из таких трендов стали так называемые "мыльные ногти", которые выглядят аккуратно, элегантно и при этом очень естественно, отмечает Who What Wea.

Что такое мыльные ногти

Мыльные ногти – это маникюр с чистым, блестящим покрытием, который создает эффект только что вымытых рук. Чаще всего для него используют прозрачные розовые или нежные нюдовые оттенки с выразительным глянцевым блеском.

Главная идея такого дизайна – достичь максимально ухоженного вида без сложных узоров и декора. Ногти выглядят естественно, но при этом имеют элегантный и стильный вид. Именно поэтому этот тренд считают продолжением популярной эстетики "чистого" бьюти-образа.

Чем мыльные ногти отличаются от молочного маникюра

На первый взгляд, мыльные и молочные ногти могут показаться похожими. Однако между ними есть существенная разница.

Мыльные ногти имеют очень легкое, почти прозрачное покрытие, которое лишь немного подчеркивает естественный цвет ногтей. Молочный маникюр, наоборот, имеет более плотную текстуру и выглядит непрозрачным, часто с мягким пастельным оттенком.

Поэтому мыльный маникюр выглядит максимально естественно и едва заметно, тогда как молочный создает более выразительный, хотя и нежный эффект.

Как сделать мыльные ногти дома

Одним из преимуществ этого тренда является то, что его легко повторить самостоятельно. Для создания такого маникюра понадобятся базовые инструменты:

пилочка для ногтей,

пушер для кутикулы,

буфер,

базовое покрытие,

прозрачный или нежно-розовый лак,

глянцевый топ

масло для кутикулы.

Сначала нужно придать ногтям форму – мягкую квадратную или округлую. После этого аккуратно отодвиньте кутикулу и слегка отполируйте поверхность ногтей, чтобы она стала ровной.

Далее наносится базовое покрытие, которое поможет создать гладкую основу. После высыхания следует нанести один или два очень тонких слоя прозрачного или нежного лака. Завершающим этапом становится глянцевое верхнее покрытие, которое придает характерный стеклянный блеск.

После полного высыхания маникюра можно добавить несколько завершающих штрихов. Например, нанести масло для кутикулы, чтобы кожа вокруг ногтей выглядела увлажненной и ухоженной.

Если ногти имеют неровный цвет или повреждения, иногда используют легкий тонированный гель-лак с кремовым или желтоватым оттенком у свободного края. Это помогает создать более естественный вид.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.