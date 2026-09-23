Какой блонд сейчас в моде: лучшие оттенки

Осень традиционно ассоциируется с насыщенными каштановыми, медными и шоколадными оттенками волос, но светлые оттенки не теряют актуальности. В этом сезоне особенно популярны как естественные и непринужденные варианты блонда, так и очень светлые холодные тона.

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Как отмечают стилисты из Who What Wear, особое внимание привлекают теплые золотистые и медные нюансы, которые прекрасно вписываются в осеннюю палитру. Узнайте, какие четыре оттенка блонда стоит рассмотреть тем, кто хочет обновить образ в новом сезоне.

Мармеладный блонд

Это один из самых интересных вариантов для тех, кто хочет придать волосам осеннее тепло. Он сочетает медные и золотистые оттенки, создавая насыщенный, но в то же время светлый цвет.

Главное преимущество такого окрашивания – возможность регулировать интенсивность. Можно сделать медные оттенки более выразительными или оставить их едва заметными, чтобы результат выглядел максимально естественно.

Мармеладный оттенок также может стать интересным выбором для тех, кто хочет отказаться от частого осветления. Теплые пигменты можно добавлять с помощью различных техник окрашивания, в частности мелирования и свободного нанесения цвета.

Такой блонд особенно гармонично смотрится осенью, когда в одежде и макияже преобладают теплые естественные оттенки.

Блонд с отросшими корнями

Еще один актуальный оттенок – Lagom Blonde. Название происходит от шведского слова, которое можно перевести как "в меру", и это хорошо описывает концепцию цвета.

Такой блонд не должен выглядеть как только что окрашенный. Наоборот, легкий отросший корень, плавные переходы и приглушенные светлые пряди делают прическу максимально естественной.

Этот вариант подойдет тем, кто устал от постоянного поддержания очень светлого блонда. Благодаря плавному переходу между оттенками прическа сохраняет ухоженный вид даже по мере отрастания волос.

Lagom Blonde также хорошо вписывается в общий тренд на непринуждённые образы. Волосы выглядят ухоженными, но без эффекта чрезмерно тщательной укладки или сложного окрашивания.

Сахарный блонд

Для поклонниц очень светлых волос этой осенью актуальным остается Spun-Sugar Blonde. Это чрезвычайно светлый, почти белый оттенок с чистым перламутровым эффектом.

В отличие от холодного пепельного блонда, в этом варианте нет выраженной серой или золотистой основы. Цвет выглядит чистым, светлым и почти невесомым.

Такой блонд может хорошо смотреться на волосах разной длины – от коротких стрижек до длинных прядей. В то же время это один из самых требовательных к уходу вариантов, ведь очень светлые волосы нуждаются в особом внимании к увлажнению и состоянию прядей.

Для получения чистого белого оттенка обычно требуется интенсивное осветление. Поэтому перед таким окрашиванием важно учитывать исходное состояние волос и их способность выдержать процедуру.

Теплый золотистый блонд

Этот оттенок станет прекрасной альтернативой холодным тонам. Основу этого цвета составляют золотистые, медовые и кремовые нюансы. Они создают эффект теплого сияния и делают волосы визуально более блестящими.

Его особенность заключается в том, что он необязательно предполагает полный переход в блонд. Теплые светлые пряди можно добавить к более темной основе с помощью мелирования или техник с плавным нанесением цвета.

Такой вариант особенно уместен осенью, когда холодные летние оттенки уступают место более теплой палитре. Он позволяет освежить образ без радикальной смены цвета волос.

OBOZ.UA писал о новом трендовом осеннем цвете волос Pumpkin Spice Hair.

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