Какие цвета волос подойдут к холодным тонам кожи: 7 лучших

Правильно подобранный цвет волос впечатляющим образом действует на наш образ в целом – он выгодно подчеркивает тон кожи и даже делает взгляд более открытым и ярким. Однако, если у вас кожа холодного оттенка, ошибиться с окрашиванием проще.

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Более бледный и как будто прозрачный тон кожи с нотками розового и синего требует тщательного отношения к выбору краски. И эксперты издания Real Simple рассказали, на какие именно оттенки стоит обратить внимание обладательницам холодного типа внешности.

Пепельный русый

Есть определенная элегантность в оттенках, которые выглядят максимально естественно. Именно таким является пепельный русый, который выбрала для себя Лили-Роуз Депп. Благодаря своей дымчатой, приглушенной основе и едва заметным бликам, этот цвет подчеркивает холодную кожу. Он создает к ней мягкий контраст и добавляет объема. Ключ к магии этого оттенка – это его мягкие, смешанные блики, которые имитируют естественные перепады тонов в шевелюре и создают более свежий вид.

Теплая карамель

Несмотря на то, что это теплый оттенок, он прекрасно сочетается с кожей холодного тона. Этот контраст создает великолепный эффект сияния. Теплый карамельный цвет добавляет прическе глубины, но не перегружает ее. Если хотите добавить волосам текстуры и красивых бликов света, выполните окрашивание в технике балаяж. Оно сделает вашу шевелюру более естественной на вид.

Ледяной блонд

Этот оттенок идеально сочетается с холодными оттенками кожи. Он содержит те же серебристые, эфирные подтоны в коже, создавая эффект внутреннего сияния. Почти никогда этот цвет не превратится в слишком теплый. Платиновая основа ледяного блонда нейтрализует любое тепло в окрашивании. Лучше всего такой оттенок подойдет тем, чья кожа имеет розовый подтон.

Вороново крыло

Для холодной кожи шевелюра глубокого черного цвета создает невероятно эффектное обрамление, подчеркивает черты лица и придает очень четкий контраст внешности в целом. Подумайте о черных волосах Кайли Дженнер с их невероятным, почти стеклянным блеском. Это выглядит одновременно и дерзко, и элегантно. Ключом к успеху здесь является тщательный уход. Важно поддерживать тон и блеск яркими с помощью правильного питания, увлажнения и балансировки цвета. Без этого оттенок воронова крыла может превратиться в тусклый и невыразительный.

Пепельный блонд

Это лучший выбор для обладательниц очень светлой кожи – пепельный блонд помогает осветлить ее и при этом не переборщить. Такой оттенок выглядит естественно и легко, не контрастирует с фарфоровым оттенком кожи. Большинство людей лучше всего выглядят с цветом волос, который на оттенок или два светлее их натурального цвета. Поэтому натуральным блондинкам с холодной внешностью так подходит пепельный блонд. Холодные, дымчатые оттенки предотвращают нежелательное тепло, в то время как игра мягких бликов добавляет глубины и текстуры.

Палисандровый каштановый

Мягкий, жизнерадостный и достаточно неожиданный каштановый оттенок палисандрового дерева с нотками розового – это секретное оружие брюнеток с холодным типом внешности. Благодаря своей глубокой основе и едва заметному румянцу, он подчеркивает контраст с холодной кожей, избегая теплых тонов, которые бы создавали нежелательный контраст.

Дымный сиреневый

Холодные оттенки кожи прекрасно сочетаются с пастельными цветами волос, если они слегка приглушены и размыты. Оптимальным здесь станет дымный сиреневый или же цвет лаванды с серым подтоном. Он игривый, но изысканный, дерзкий, но вполне практичный. Холодную кожу он дополняет красивой игрой света и создает определенный характер всему образу.

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