Абсолютные хиты лета: какие цвета волос советуют стилисты

Лето - лучшее время для перемен, и цвет волос, как всегда, первым попадает под горячую руку стиля. В сезоне 2025 года стилисты делают акцент на естественности, легкости ухода и оттенках, которые красиво отрастают.

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Этим летом в моде цвета с эффектом "живых волос", которые не требуют постоянных визитов в салон, но все равно выглядят дорого и эффектно. В Who What Wear собрали главные тренды сезона по советам топовых звездных стилистов, которые работают с Беллой Хадид, Хейли Бибер и Кари Делевинь.

Стилисты посоветовали, какие цвета покоряют соцсети и мировые подиумы.

Светлые оттенки

"Грязный блонд" - это идеальное решение для тех, кто хочет оставить что-то среднее между светлым и темным. По словам Кассондры Кейдинг, это микс пепельных и золотистых тонов, создающий нейтральный, кремовый оттенок. Он идеально подходит брюнеткам, которые хотят осветления без чрезмерного контраста.

"Зажаренный блонд" или же выгоревший блонд - еще один популярный выбор, создающий эффект волос, осветленных солнцем. Стилист Лорабетт Каботт советует сделать акценты вокруг лица, чтобы добавить сияния и создать естественный эффект загара.

Теплые тона

Золотисто-медный цвет остается горячим трендом лета. Кейдинг рекомендует выбрать оттенки с медными подтонами и золотыми переливами, которые выгодно отражают солнечный свет.

Медово-русый - оттенок, который стремительно стал вирусным после появления Беллы Хадид на Каннском кинофестивале. Ее преображение, созданное Джейкобом Шварцем, стало образцом для многих: оттенок на грани между светлым и теплым тоном подходит как натуральным блондинкам, так и брюнеткам.

Для более смелых - насыщенный оттенок "красного вина", как у Холли Бейли в фильме "Русалочка". Это глубокий красно-вишневый цвет, который требует внимательного ухода, но выглядит максимально выразительно.

Темные гаммы

Дымчатая брюнетка - это холодный, шелковистый вариант классической темной палитры. Она подходит для тех, кто хочет глубину цвета без чрезмерной темноты, при этом сохраняя естественность.

Черный с синими оттенками - вариант для тех, кто стремится к драматичности. Такой оттенок уменьшает риск появления нежелательных рыжих оттенков и дарит волосам блеск и глубину.

Мокка-бронде - более сдержанный и холодный, чем "грязный бронд", цвет. Стилист Том Смит называет его идеальным балансом кремовости и нейтральности.

Наконец, "привычный цвет" - это самый естественный вариант, который часто выбирают брюнетки. Его фишка - легкое осветление кончиков или зон вокруг лица, что добавляет мягкости образу без резких изменений.

Лето 2025 дарит большой простор для экспериментов с цветом волос - но при этом акцент делается на естественность, текстуру и комфорт. В тренде как светлые, так и темные оттенки - главное, чтобы они не требовали постоянной коррекции и легко интегрировались в ваш стиль жизни.

OBOZ.UA писал, что стилисты советуют при выборе прически ориентироваться на собственный тон кожи, текстуру волос и, конечно, личные предпочтения.

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