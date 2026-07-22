Какие цвета для педикюра не стоит выбирать: что выбрать вместо них

С наступлением солнечной и жаркой погоды уже не хочется прятать ноги в закрытой обуви. Важное значение имеет не только выбранная форма ногтей, но и оттенок лака.

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Некоторые цвета могут подчеркнуть неравномерность тона кожи или придать ногам нездоровый вид. В то же время существует немало ярких, нейтральных и глубоких оттенков, которые хорошо подходят для летнего педикюра, сообщает Vogue.

Как подготовить ногти к педикюру

По словам автора контента о ногтях и амбассадора Николь Мариен, секрет аккуратного педикюра заключается в тщательной подготовке.

"Аккуратная обработка кутикулы, гармоничная форма и идеально чистая ногтевая пластина имеют большое значение. Именно это обеспечивает безупречный результат и длительную стойкость покрытия", – пояснила она.

Мастер маникюра Лоис Элиас советует сначала отполировать и разгладить огрубевшие участки кожи на стопах. Это поможет сохранить кожу мягкой и гладкой.

При нанесении лака она рекомендует подходить как можно ближе к кутикуле. Благодаря этому педикюр будет оставаться свежим и аккуратным до трех недель. Лучшим вариантом мастер считает короткие ногти квадратной формы.

Каких цветов педикюра лучше избегать

По словам Лоис Элиас, на ногтях ног следует избегать двух оттенков.

Первый – серый. Он может казаться тусклым и подчеркивать неравномерность тона кожи.

Второй нежелательный цвет – желтый. В некоторых случаях он может придать коже нездоровый или бледный вид.

Николь Мариен также обращает внимание на молочно-белые оттенки. Главная задача при их использовании – сохранить свежесть цвета в течение длительного времени. Для этого важно выбирать лак с правильной базовой тональностью, чтобы покрытие оставалось чистым и аккуратным.

Розовый

Розовый цвет не выходит из моды, ведь он хорошо сочетается с разными оттенками кожи. В 2026 году он приобрел более современное звучание благодаря полупрозрачным слоям, очень блестящему покрытию и сочетанию нюдовых и розовых оттенков.

Такой вариант подойдет тем, кто хочет сделать аккуратный педикюр, но не стремится привлекать к нему слишком много внимания. Еще одно преимущество румяно-розового оттенка заключается в том, что он подходит практически к любой одежде.

Красный

Чтобы подобрать наиболее подходящий оттенок красного, нужно учитывать подтон кожи. Холодный красный с голубоватыми нотками лучше подчеркнет кожу с холодным подтоном. Красные оттенки на оранжевой основе помогут сделать более выразительной кожу с теплым подтоном.

Люди с нейтральным подтоном могут выбирать любой из этих вариантов, поскольку в их коже сбалансированы розовые и желтые тона.

Один из простых способов определить подтон – обратить внимание на то, какие украшения больше подходят: золотые или серебряные. Золото обычно лучше сочетается с теплым подтоном, а серебро – с холодным.

Эспрессо

Темные цвета не обязательно оставлять для холодных месяцев. Педикюр в насыщенных оттенках с обильным слоем блестящего верхнего покрытия может выглядеть столь же уместно в июле или августе, как и зимой.

Насыщенный коричневый цвет на коротких квадратных ногтях – универсальный вариант, который легко сочетается с различной одеждой. Чтобы отросшая часть ногтя не испортила педикюр уже через несколько дней, нужно особенно тщательно подойти к подготовке. Именно она определяет, сохранится ли покрытие в течение двух или трех недель.

Кремовый

Самые удачные белые оттенки должны быть гладкими и кремовыми. Стоит выбирать молочную, мягкую и полупрозрачную текстуру.

Матовых белых покрытий лучше избегать. Они могут подчеркнуть неровности ногтевой пластины и напоминать нанесенный на ногти канцелярский корректор.

Стоит учитывать, что кремовый или молочный педикюр может изменить цвет быстрее, чем более темные и стойкие оттенки. Правильная подготовка ногтей и подходящее верхнее покрытие помогут дольше сохранить блеск.

Мерло

Бордовый педикюр остается актуальным независимо от сезона. Лучше всего выбирать глубокие и насыщенные оттенки, напоминающие цвет густого красного вина.

Николь Мариен называет такой цвет вневременным, практичным и подходящим для разных оттенков кожи.

OBOZ.UA писал о преимуществах популярного бразильского маникюра.

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