Какие трендовые ранее вещи стали безвкусицей: чем их заменить

Вещи постоянно выходят из моды, и с этим нужно смириться. Невозможно составить один комплект одежды и всю жизнь оставаться в тренде – даже одна и та же по своей сути вещь трансформируется со временем, приобретая новые формы или цвета.

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Именно поэтому редакторы издания Who What Wear собрали восемь предметов одежды, обуви и аксессуаров которые еще недавно были в тренде, а теперь считаются чуть ли не безвкусицей. Узнайте также, чем их стоит заменить в этом сезоне.

Нет – велосипедкам, да – шортам-бермудам

В летнем сезоне 2023 и 2024 годов откровенно спортивные велосипедки были горячим трендом. Их носили в городе и даже надевали на формальные встречи, и это не считалось чем-то ненормальным. Никто не стеснялся подобных вещей. Впрочем, в нынешнем сезоне этому наступил конец. Сейчас в моду входят более просторные шорты-бермуды длиной почти до колена. Значительно более изысканный вид поясной одежды.

Нет – минималистичным кроссовкам, да – ярким сникерам

Все модники мира, словно сговорившись, перешли от простой минималистичной спортивной обуви к цветным и ярким альтернативам. Такие сникеры можно найти в свежих коллекциях всех актуальных брендов. Чем ярче оттенки, тем лучше, а золотой, ярко-зеленый, розовый, синий и другие активные цвета особенно в фаворе.

Нет – спортивным брюкам, да – брюкам kick flare

Прошлым летом все ходили в спортивных штанах, сочетая их с балетками и даже туфлями на каблуках. В этом году это уже безвкусица. Лето-2025 – это время брюк kick flare. Они создают узкий силуэт с легким клешем у самого низа и часто имеют стрелку. Длина допускается любая – полная и укороченная. Опять же, они знаменуют переход от спортивного к более формальному стилю.

Нет – змеиному принту, да – клетчатым вещам

Анималистические принты, в первую очередь все виды имитации змеиной кожи, этим летом уходят на отдых. Сейчас в почете простая геометрия. В первую очередь речь идет о клетке. Вы можете выбрать одну вещь с такими узором, или осмелиться совместить несколько. Не существует неправильного способа носить данный принт, поэтому отпустите свою фантазию.

Нет – платьям с вырезами, да – бельевому стилю

Вырезы на платьях, которые были так популярны в прошлом году – это на самом деле очень противоречивый тренд. Такой метод оголения всегда балансирует на грани безвкусицы. Другое дело – платья-комбинации. Даже если такая вещь имеет длину макси и не обнажает ничего, кроме рук, она выглядит очень сексуально и соблазнительно. И при этом не кажется слишком вызывающей.

Нет – красочным купальникам в стиле 80-х, да – двухцветным купальникам

Было время, когда ленту Instagram переполняли крошечные, но очень красочные бикини, словно родом из восьмидесятых – с высокими вырезами, яркими цветочными принтами и всем таким. Теперь же пляжи завоевывает минималистичный стиль купальников. Особенно модными являются модели с использованием всего двух цветов – основного и дополнительного, который используется скорее как отделка.

Нет – сетчатым балеткам, да – имитации крючкового плетения в обуви

Цветные балетки-"мыльницы" из сетки были горячим трендом этой весной, но их популярность быстро пошла на спад. Хотя сам тренд на сетчатую обувь никуда не исчез, все же летом большую популярность приобрели пары, словно связанные крючком. Цвет тоже все еще может быть ярким и смелым, но большего шика такой паре добавляет что-то базовое, сдержанное и естественное.

Нет – огромным серьгам, да – длинным подвескам на шею

Последние 2-3 года тем самым украшением были большие акцентные серьги. Казалось, что они с каждым днем становятся все больше и больше. Но сейчас этот стиль восьмидесятых снова потерял актуальность. Теперь главную скрипку играют нашейные украшения. При этом шнурок или цепочка должны быть как можно длиннее, а подвеска – как можно сложнее и причудливее.

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