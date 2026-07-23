Какие стрижки подойдут женщинам за 60: лучшие летние варианты

В летнюю жару женщинам стоит сменить прическу на легкую и практичную. Для тех, кому за 60, особенно важно найти вариант, который не только упростит ежедневную укладку, но и визуально освежит внешний вид.

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Парикмахеры советуют обратить внимание на стрижки и челки, которые придают волосам объем, смягчают черты лица и не требуют сложного ухода. Среди лучших решений этого лета – несколько универсальных причесок, которые уже давно вышли за рамки модных тенденций.

Челка-шторка

Одним из самых удачных вариантов для зрелых женщин специалисты называют челку-шторку. Она плавно расходится по обеим сторонам лица, визуально смягчает его контуры и придает прическе легкость. Такая челка одинаково гармонично смотрится как с длинными волосами, так и со стрижками средней длины.

Чтобы добиться естественного эффекта, рекомендуется сушить челку феном с помощью круглой щетки, направляя пряди от центра лба вверх и немного в сторону. В конце достаточно слегка расправить волосы пальцами и зафиксировать укладку небольшим количеством лака.

Боковая челка

Еще одним универсальным решением остается челка, зачесанная набок. Асимметрия помогает визуально сделать лицо стройнее, скрывает высокий лоб и придает чертам лица более мягкий вид. Кроме того, такая прическа подходит большинству форм лица.

Для укладки достаточно после мытья высушить волосы феном, направляя щетку вверх, чтобы создать естественный объем у корней. Если кончики начинают закручиваться, их можно слегка выпрямить, однако важно не перегревать волосы, чтобы не потерять пышность прически.

Классический боб

Боб уже много лет остается одной из самых популярных стрижек среди женщин разного возраста. Для тонких волос особенно удачной считается длина до подбородка, ведь она создает эффект большего объема. К тому же такая прическа быстро сохнет и не требует длительной укладки, что особенно удобно летом.

Чтобы подчеркнуть форму стрижки, на влажные волосы рекомендуется нанести мусс для объёма, а затем высушить их феном с круглой щеткой, слегка подкручивая кончики внутрь.

Пикси

Короткая стрижка пикси остается одним из самых практичных вариантов для лета. Она открывает шею, подчеркивает черты лица и позволяет тратить минимум времени на ежедневный уход. Такая прическа выглядит современно и легко сочетается с различными стилями одежды.

Для укладки достаточно нанести на влажные волосы немного мусса или крема, высушить их феном, слегка зачесывая назад. Чтобы придать прическе текстуру и легкий блеск, в конце можно использовать небольшое количество воска. Именно благодаря простоте ухода пикси остается одним из лучших вариантов для жаркой летней погоды.

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