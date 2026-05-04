Какие масла помогут отрастить волосы: список от экспертов
Если ваша цель – отрастить волосы, то одна из основных задач заключается в защите их от сухости и ломкости. С давних времен для этого использовали различные масла, которые помогали вернуть шевелюре мягкость, добавить блеска и защитить повреждений. Современная наука о косметике утверждает, что они действительно являются действенным дополнением к ежедневному уходу.
Независимо от того, наносите ли вы масло перед мытьем головы, как несмываемый кондиционер или используете во время массажа кожи головы, правильно подобранный продукт со временем поможет укрепить волосы и сделать их более послушными. Однако разные масла имеют разные свойства, из-за такого разнообразия бывает трудно понять, с чего начать. Именно поэтому многие профессионалы делают ставку на несколько проверенных средств, которые стабильно дают хороший результат. Издание She Finds собрало 10 рекомендованных экспертами-трихологами масел для волос, которые они рекомендуют чаще всего для оздоровления и укрепления прядей.
Розмариновое масло
Розмариновое масло обычно используют для улучшения кровообращения в коже головы, что создает благоприятную среду для роста волос. Кроме того, оно помогает снять воспаление кожи головы и увеличивает густоту. Регулярное использование делает пряди крепче и визуально гуще.
Касторовое масло
Касторовое масло богато рицинолевой кислотой, которая прекрасно питает кожу головы и удерживает влагу. Благодаря своей густой консистенции оно обволакивает каждый волос, уменьшая ломкость и залечивая секущиеся кончики. Это масло особенно полезно для сухих и ломких волос, которые нуждаются в дополнительной защите. Со временем оно помогает прядям выглядеть более густыми и упругими.
Масло авокадо
Масло авокадо насыщено полезными жирами, витаминами и антиоксидантами, которые глубоко питают кожу головы и волосы. Оно помогает избавиться от сухости и делает волосы мягкими на ощупь. Это отличный вариант для восстановления поврежденных или пережженных краской прядей.
Кокосовое масло
Кокосовое масло известно своей способностью проникать внутрь самого волоса, а не просто оставаться на его поверхности. Это помогает уменьшить потерю белка, делая волосы более крепкими и устойчивыми к повреждениям. Оно особенно полезно для сухих или поврежденных волос, поскольку возвращает им мягкость и блеск.
Масло жожоба
По своему составу масло жожоба очень похоже на естественный себум, который вырабатывает наша кожа головы, поэтому оно идеально регулирует выделение кожного сала. Это средство увлажняет без забивания пор и не утяжеляет волосы. Это делает масло жожоба удачным выбором как для сухого, так и для жирного типа кожи головы. Оно также поддерживает волосы мягкими, гладкими и послушными.
Лавандовое масло
Лавандовое масло известно своими успокаивающими свойствами, но оно также может стимулировать рост волос благодаря оздоровлению кожи головы. Оно снимает воспаление и создает сбалансированные условия для работы волосяных фолликулов. Его приятный аромат делает продукт популярным выбором для расслабляющего массажа головы.
Оливковое масло
Оливковое масло глубоко увлажняет и содержит много антиоксидантов, которые защищают волосы от повреждений. Оно помогает сгладить кутикулу волоса, уменьшая пушистость и добавляя блеска. Особенно полезной она будет для густых или жестких волос, которые нуждаются в сильном увлажнении. Регулярное использование улучшает эластичность прядей и уменьшает их ломкость.
Мятное масло
Мятное масло дарит ощущение прохлады, которое усиливает приток крови к коже головы. Такая стимуляция способствует росту волос и помогает снять зуд кожи головы. Поскольку продукт является очень концентрированным, его обязательно нужно разбавлять базовым маслом перед нанесением. К базовым относим подсолнечное масло, оливковое, касторовое, масло тыквенных семечек.
Масло тыквенных семечек
Масло тыквенных семечек содержит антиоксиданты и питательные вещества, которые поддерживают здоровье кожи головы и стимулируют рост волос. Некоторые исследования показывают, что оно может блокировать ДГТ – гормон, связанный с истончением и выпадением волос. Оно достаточно легкое по сравнению с другими маслами, поэтому подходит для регулярного использования, добавляя блеска и улучшая текстуру волос.
Масло чайного дерева
Масло чайного дерева обладает мощными антимикробными свойствами, которые помогают поддерживать кожу головы чистой и здоровой. Оно уменьшает накопление грязи, устраняет перхоть и раздражение, которые могут мешать нормальному росту волос. Как и мятное масло, оно очень концентрированное, поэтому перед использованием его нужно разбавлять.
Ранее OBOZ.UA рассказывал как сохранить волосы чистыми до 6 дней с помощью неожиданного применения кондиционера.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.