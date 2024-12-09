Вы влюбитесь в них: 5 принтов, которые будут в моде зимой 2024/2025

Как создать интересный зимний образ? Первый вариант – в нем можно обыграть разные фактуры. Например, скомбинируйте кожаную макси-юбку с шерстяным свитером и шубой из экомеха. Второй вариант (более акцентный) – попробуйте срифмовать монохромные вещи (желательно и с незатейливым кроем) с принтованными. С последним подскажем.

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Разбираемся в материале OBOZ.UA, как выглядят самые модные орнаменты зимы 2024/2025. С ними каждый ваш лук будет собирать взгляды прохожих.

1. Коровий принт

В предыдущие годы тренды возглавляли зебровые и леопардовые принты. Сейчас их тоже можно смело носить. Однако более актуальный вариант для этого сезона – имитация окраски пятнистых коров. Речь идет как о коричнево-молочных, так и о черно-белых узорах. Не менее эффектно будут выглядеть и другие сочетания (которых в природе не существует): черные пятна + васильковый фон или, например, светло-фиолетовые пятна и белый фон. Вам точно понравится создавать луки с такими изделиями!

2. Клетчатый принт

Советуем избегать клеток в больших размерах, поскольку на пике славы разные вариации мелких и средних. Это может быть пье-де-пуль ("гусиная лапка"), тартан (фирменная шотландская клетка), клетка виши (одинаковые квадраты из двух разных оттенков) или гленчик (большие прямоугольники, расчерченные на ткани тонкими контрастными линиями). Каждый из этих вариантом изысканный, выглядит "дорого".

3. Красочные горизонтальные линии

Другие принты в этой статье уместны для любого предмета гардероба. А вот этот – более прихотлив в стилизациях. Так, если вы наденете свитер, штаны или куртку с горизонтальными линиями, они визуально сделают вас объемнее (этот эффект усилится, если полоски широкие). Чтобы точно не прогадать, дополните свой лук без принтов полосатыми аксессуарами. Это может быть шапка, шарф или сумка. Зимой 2024/2025 в тренде именно яркие оттенки. Например, сочетание апельсинового с фиолетовым или зеленого с голубым.

4. Аргайл

Это – традиционный шотландский орнамент в виде ромбов, которые расположены в шахматном порядке и образуют параллельные + поперечные полосы разных цветов. Носите с аргайлом жилеты, свитеры, кардиганы, юбки или носки. Они непременно сделают лук уютным! Остальные составляющие образа обязательно должны быть однотонными.

5. Polka dot (горох)

Если хотите дополнить образ изделием с этим принтом, учитывайте размеры горошин. Лучше всего, если они мелкие или средние, а еще – расположены не слишком близко друг от друга. Polka dot имеет красивый вид в любом цвете (особенно в небесно-голубом, черном, изумрудном, молочном, шоколадном или красном), гармонирует с материалами разной фактуры и подходит для одежды любого предназначения (как на работу, так и на романтическое свидание или на прогулку).

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