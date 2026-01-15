Какие прически сделают вас старше: 8 провальных вариантов

Правильно подобранная прическа может вытянуть собой весь образ – омолодить, освежить, добавить уверенности. Но, если ошибиться с объемом волос, подвижностью или формой стрижки, можно, наоборот, визуально накинуть себе лишних лет.

Если вы хотите обновить имидж в 2026 году, вам точно не помешает узнать, какие именно прически добавляют возраста. Список основных ошибок опубликовало издание She Finds.

Волосы ровной длины до плеч

Стрижки одной длины до плеч часто выглядят тяжелыми, добавляя визуального веса у челюсти, создавая этим плоскую "коробку" без всякого движения. Без слоев или внутренней формы такая прическа провисает по бокам и неудачно выворачивается на кончиках. Отсутствие мягкости лишь привлекает лишнее внимание к морщинам вместо того, чтобы сбалансировать черты лица.

Жесткие кудри

Жесткие, слишком зафиксированные или перегруженные стайлингом кудри уже вышли из моды. Когда локоны теряют упругость и гибкость, они подчеркивают сухость волос, делая их на вид ломкими. Мягкие и живые завитки естественной формы, наоборот, выглядят значительно здоровее и современнее.

Экстремальная асимметрия

Слишком драматические асимметричные стрижки могут выглядеть резко и слишком структурировано. Такие контрасты требуют постоянного ухода и укладки. А когда постриженные таким образом волосы хоть немного отрастают, прическа теряет баланс. Строгость формы может делать черты лица жестче, что тоже визуально добавляет возраста.

Чрезмерно выровненные утюжком волосы

Вытянутые утюжком до идеальной прямоты волосы теряют естественный объем, становясь безжизненными. Без подъема у корней такая укладка подчеркивает зоны, где волосы растут менее густо, и делает мелкие морщинки более заметными. Легкая текстура или мягкий изгиб всегда создают более приятный эффект и более живой объем.

Длинные волосы с прямым пробором

Очень длинные пряди в сочетании со строгим пробором посередине головы визуально тянут лицо вниз и подчеркивают его асимметричность. Если волосы тонкие, такая прическа делает концы "жидкими" вместо роскошных. А без объема на макушке образ выглядит тяжелым, а пряди – истощенными.

Пережженные блондом волосы

Слишком осветленные волосы теряют блеск, эластичность и мягкость. И на вид, и по своим фактическим качествам они становятся сухими и ломкими. И даже если цвет кажется ярким, жизни и силы шевелюре это не придает. Многомерные оттенки с прядями разной глубины окрашивания всегда выглядят значительно моложе, чем экстремально белый цвет.

Слишком темные волосы

Очень темные однотонные волосы равномерно поглощают свет и создают резкий котраст с кожей. Это может делать цвет лица тусклым, выделять каждую тень или морщинку на коже. Добавление более мягких бликов или светлых тонов обычно создает значительно более свежий эффект.

Очень короткие стрижки "по голове"

Волосы, подстриженные слишком близко к черепу, часто теряют объем, необходимый для смягчения черт лица. Без длины на макушке или с боков возникает дисбаланс, который делает черты слишком резкими. Небольшой объем и текстура всегда делают короткую стрижку более густой и легкой.

