Какие прически добавляют возраста: 8 вариантов, которые не советуют стилисты

То, что стрижка сейчас в тренде, вовсе не означает, что она подойдет каждой. С возрастом волосы меняются: они становятся тоньше, суше, могут терять объем и ломаться быстрее. Именно поэтому копирование вирусных причесок без учета этих особенностей часто дает обратный эффект.

Многие популярные нынче стрижки созданы для густых и плотных волос, а на деликатных могут лишь подчеркнуть проблемы. Эксперты подчеркивают, что вместо свежести и омоложения женщина рискует получить уставший или слишком строгий вид.

Luxe bob (гладкий "люксовый" боб)

Эта стрижка известна идеально ровными линиями и глянцевой гладкостью, но именно это может стать проблемой. Если волосы тонкие или склонны к поредению, боб ложится слишком плоско, особенно на макушке и вдоль пробора. В результате недостаток густоты становится еще заметнее. К тому же четкие геометрические линии могут подчеркивать возрастные изменения лица, делая образ более жестким, а не мягким.

Глубокий боковой пробор

Глубокий пробор производит эффектное впечатление, но часто "перекладывает" все волосы на одну сторону. Другая сторона головы при этом оголяет кожу, что особенно заметно при истончении волос в зоне висков или линии роста. Со временем такая асимметрия может сделать прическу не объемной, а визуально устаревшей и безжизненной.

Мягкая челка прядями

На фото такие челки кажутся легкими и нежными, однако на зрелых волосах часто становятся слишком редкими. Вместо того чтобы красиво обрамлять лицо, такая челка распадается на отдельные пряди и открывает лоб. Это привлекает внимание к поредению вдоль линии роста волос.

Современный shag

Shag держится на многослойности и текстуре, но именно избыток слоев может навредить тонким волосам. Если стрижка не продумана индивидуально, она снимает слишком много веса. В результате макушка кажется плоской, а кончики – тонкими. Вместо легкой небрежности появляется ощущение беспорядка и запущенности.

Слишком слоистые butterfly cuts

Butterfly cut нынче на пике популярности, но при избытке слоев он работает не в пользу зрелых волос. Вместо объема появляется излишняя "рассыпчатость": верх кажется тяжелым, а длина – слишком редкой. Такие стрижки могут оголять кожу головы и создавать впечатление менее здоровых волос, чем есть на самом деле.

Главное правило – не гнаться за трендом, а адаптировать его под себя. Удачная стрижка для зрелой женщины должна не только соответствовать моде, но и поддерживать густоту, мягкость линий и общий баланс образа.

