Какие прически добавляют молодости: подойдут женщинам за 50
Достижение 50-летнего возраста – вовсе не повод выбирать скучные прически. Наоборот, это идеальное время для обновления образа: стильная стрижка способна освежить внешность, подчеркнуть черты лица и подарить новую уверенность в себе.
Самое главное – выбрать стрижку, которая подходит именно вам, поэтому стоит учесть структуру волос и форму лица. Эксперты подобрали топовые прически для женщин, которым за 50.
Удлиненное каре (лонг-боб)
Лучшие прически для женщин после 50 лет – это те, что добавляют легкости, мягкости и динамики, не требуют сложной укладки, но остаются элегантными и современными.
Лонг-боб – настоящая классика, которая не выходит из моды. Она подходит почти всем, гармонично обрамляет лицо, делая его более мягким. Если у вас выразительная челюсть, выберите вариант до плеч с косой челкой или длинными прядями, обрамляющими щеки. Лонг-боб можно носить как в гладком, так и в легком волнистом варианте.
Короткие волны
Стрижка до шеи с мягкими волнами добавляет волосам объема и движения. Она идеальна для женщин с тонкими волосами и зрелыми чертами лица.
"Непринужденно волнистый боб "сглаживает морщины" и создает эффект естественной молодости", – отмечает Куки Хименес, бьюти-эксперт, возглавляющая школу по макияжу и стилю Let's Make Up School.. Ее легко укладывать, а легкая небрежность добавляет шарма.
Вьющийся боб
Кудри прекрасно сочетаются с классическим бобом. Благодаря более длинным передним прядям, эта стрижка сохраняет форму и создает элегантный силуэт. "Кудрявый боб – это живые, игривые волосы с объемом, смягчающим черты лица", – отмечает Куки Хименес.
Шегги
Легендарная "шегги" вернулась – идеальна для тех, кто стремится к выразительному образу без излишеств. Этот многослойный срез визуально "подтягивает" лицо, добавляя объема в верхней части головы. , –Особенно хорошо смотрится на тонких волосах. А челка добавляет динамики и современности.
Микси
Микси – это нечто среднее между дерзким пикси и удлиненным малетом. Короткие бока, более длинные пряди сзади – стильный и очень современный вариант.
"Это стрижка для тех, кто хочет освежить образ и не боится экспериментов", – комментирует Хименес. К тому же, она почти не требует сложного ухода. Хотите выглядеть моложе – не бойтесь перемен. Стиль не имеет возрастных ограничений.
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