Какие прически добавляют молодости: подойдут женщинам за 50

Достижение 50-летнего возраста – вовсе не повод выбирать скучные прически. Наоборот, это идеальное время для обновления образа: стильная стрижка способна освежить внешность, подчеркнуть черты лица и подарить новую уверенность в себе.

Видео дня

Самое главное – выбрать стрижку, которая подходит именно вам, поэтому стоит учесть структуру волос и форму лица. Эксперты подобрали топовые прически для женщин, которым за 50.

Удлиненное каре (лонг-боб)

Лучшие прически для женщин после 50 лет – это те, что добавляют легкости, мягкости и динамики, не требуют сложной укладки, но остаются элегантными и современными.

Лонг-боб – настоящая классика, которая не выходит из моды. Она подходит почти всем, гармонично обрамляет лицо, делая его более мягким. Если у вас выразительная челюсть, выберите вариант до плеч с косой челкой или длинными прядями, обрамляющими щеки. Лонг-боб можно носить как в гладком, так и в легком волнистом варианте.

Короткие волны

Стрижка до шеи с мягкими волнами добавляет волосам объема и движения. Она идеальна для женщин с тонкими волосами и зрелыми чертами лица.

"Непринужденно волнистый боб "сглаживает морщины" и создает эффект естественной молодости", – отмечает Куки Хименес, бьюти-эксперт, возглавляющая школу по макияжу и стилю Let's Make Up School.. Ее легко укладывать, а легкая небрежность добавляет шарма.

Вьющийся боб

Кудри прекрасно сочетаются с классическим бобом. Благодаря более длинным передним прядям, эта стрижка сохраняет форму и создает элегантный силуэт. "Кудрявый боб – это живые, игривые волосы с объемом, смягчающим черты лица", – отмечает Куки Хименес.

Шегги

Легендарная "шегги" вернулась – идеальна для тех, кто стремится к выразительному образу без излишеств. Этот многослойный срез визуально "подтягивает" лицо, добавляя объема в верхней части головы. , –Особенно хорошо смотрится на тонких волосах. А челка добавляет динамики и современности.

Микси

Микси – это нечто среднее между дерзким пикси и удлиненным малетом. Короткие бока, более длинные пряди сзади – стильный и очень современный вариант.

"Это стрижка для тех, кто хочет освежить образ и не боится экспериментов", – комментирует Хименес. К тому же, она почти не требует сложного ухода. Хотите выглядеть моложе – не бойтесь перемен. Стиль не имеет возрастных ограничений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой анималистический принт на обуви неожиданно ворвался в тренды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.