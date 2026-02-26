Какие прически будут популярными весной: самые стильные варианты

Весна 2026 года провозглашает манифест естественности, отодвигая на задний план жесткие и чрезмерно зафиксированные формы. После затянувшейся зимы, которая истощает пряди морозами и сухим воздухом, стилисты предлагают вернуться к мягким линиям и живой текстуре.

Главный акцент сезона делается на прическах, которые "дышат" и сохраняют идеальный вид даже под воздействием весеннего ветра. Вместо идеальной гладкости парикмахеры выбирают подвижность, что позволяет каждой женщине подчеркнуть свою уникальность без лишних усилий.

Важно помнить, что основой любого стильного образа этой весной является здоровый блеск, достигнутый благодаря интенсивному восстановлению. Именно сочетание правильной формы и качественного ухода станет вашим главным бьюти-активом в новом сезоне.

Мягкий шег

Эта стрижка является безоговорочным лидером сезона, однако она потеряла свою былую агрессивность. Новая интерпретация шега — это воздушные слои и нежное наслоение, где челка плавно перетекает в общую массу волос. Прическа создает эффект непринужденного хаоса, который легко подчеркнуть обычным текстурирующим спреем. Она идеально подходит для тех, кто хочет добавить волосам динамики, не тратя часы на манипуляции у зеркала.

Средняя длина

Волосы, достигающие ключиц или верхней части груди, становятся идеальной "золотой серединой" между коротким бобом и роскошной длиной. Секрет этой стрижки кроется во внутреннем моделировании — тонких слоях, скрытых под основной массой волос. Это позволяет прядям игриво колыхаться при каждом шаге, добавляя образу женственности и визуального объема без заметных переходов.

Эффект водопада

Для поклонниц очень длинных волос возвращается мода на цельные срезы без наслоений. Ровный пробор посередине и легкие, атласные волны создают впечатление блестящего водопада, ниспадающего по спине. Это современная и более мягкая альтернатива классическим голливудским локонам, где главная роль отведена не упругости кудрей, а зеркальному сиянию и здоровью каждой пряди.

Рельефный боб

Боб в 2026 году избавился от геометрической резкости и тяжелых тупых срезов. Теперь это стрижка с мягкими линиями и гибкими кончиками, которые сохраняют естественное движение. Для обладательниц густых или вьющихся волос предлагается закругленный вариант со слоями, снимающими лишний вес. Такой силуэт выглядит свежо, создавая деликатную куполообразную форму вокруг лица.

Стилисты отмечают: ни одна трендовая стрижка не будет выглядеть стильно на поврежденных волосах, поэтому весна должна начинаться с глубокой регенерации. Эксперты советуют использовать маски с гиалуроновой кислотой или алоэ для возвращения эластичности, а также протеины шелка и кератин для укрепления структуры. Важно сбалансировать уход так, чтобы избежать пересушивания, не забывая о термозащите и регулярном подстригании кончиков. Только наполненные силой волосы смогут по-настоящему "жить" в солнечном свете этой весной.

