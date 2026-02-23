Сделает тонкие волосы густыми: названа универсальная прическа

Тонкие волосы часто требуют особого подхода, ведь даже удачная укладка не всегда дает желаемый объем. Именно поэтому стилисты все чаще советуют универсальные стрижки, которые работают за счет формы.

Одной из таких стала новая вариация классического боба, которая быстро набирает популярность. Она выглядит легко, современно и не требует сложного ухода. Специалисты уверяют, что эта прическа способна визуально сделать волосы гуще. Речь идет о так называемом бабл-бобе.

В чем особенность бабл-боба

По словам стилиста и основательницы бренда ухода за волосами Roz Мара Рошак, боб не теряет актуальности, а лишь трансформируется. Новая версия этой стрижки сочетает четкую прямую линию с мягкими, едва заметными слоями, которые смягчают края и добавляют движения.

Бабл-боб сохраняет основную длину волос, что особенно важно для обладательниц тонкой структуры. Благодаря минимальному количеству слоев волосы не выглядят жидкими, а форма создает эффект естественного объема. Именно это делает стрижку универсальной и практичной для ежедневной носки.

Почему эта стрижка становится трендомПопулярность бабл-боба подтверждают и стилисты с Восточного побережья США. Парикмахер Карлин Грискти из салона Beauty Supply в Манхэттене отмечает, что клиенты все чаще просят именно эту форму. По ее словам, стрижка позволяет придать волосам объем, не жертвуя густотой.

Визуальный эффект "воздушного шара" – ключевое преимущество бабл-боба. Благодаря округлому силуэту даже вялые или тонкие волосы выглядят более плотными и живыми. Это особенно заметно без сложной укладки, что соответствует современному запросу на естественность.

Мара Рошак также объясняет, почему бобы в целом остаются популярными из года в год. По ее мнению, такая стрижка выглядит продуманной и акцентной, не требуя агрессивного стайлинга. Клиенты все больше ценят формы, которые "работают сами по себе".

