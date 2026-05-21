Какие помады и блески делают губы меньше: что выбрать взамен

Обладательницы от природы тонких губ знают, насколько ощутимую разницу могут создавать правильные техники нанесения макияжа. И при этом совсем необязательно резко выходить за пределы естественного контура – достаточно подобрать правильные цвет и текстуру косметики, которые будут влиять на форму и объем за счет отражения света. Впрочем, правильным является и обратное.

Как пишет издание She Finds, что некоторые из самых популярных средств для губ, которые люди привыкли покупать, на самом деле могут сделать тонкие губы визуально еще меньше. И речь идет в первую очередь о темных матовых помадах.

Какие помады не подойдут для тонких губ

Темные оттенки и ультраматовые формулы являются самой большой ошибкой в макияже тонких губ, поскольку они цвета визуально "отдаляют" черты лица. Этот эффект делает предметы визуально меньше. Вдобавок матовый финиш делает губы более плоскими. Он убирает блеск, а значит визуально стирает объем. И вместо полноты мы получаем еще более тонкие черты.

Так что, хотя глубокие ягодные или коричневые оттенки помады могут быть в тренде, их стоит избегать обладательницам тонких губ. Такие продукты при отсутствии эффекта отражения света делают губы более сжатыми на вид.

Как красить тонкие губы

Вместо того, чтобы грубо рисовать новый контур, для создания объема визажисты рекомендуют "обманывать" естественную линию, прорисовывая карандашом край губы с внешней стороны. Используя карандаш нейтрального оттенка, мягко расширьте губы, не выходя за их естественный край. Это мгновенно добавляет объема и при этом не бросается в глаза.

Весь фокус здесь заключается в том, чтобы держаться максимально близко к вашему естественному контуру. Лишь слегка удлините уголки и приподнимите арку Купидона для достижения эффекта полноты.

Используйте блеск в свою пользу

Один из самых простых способов сделать тонкие губы визуально больше – это использование глянцевых средств, отражающих свет. В отличие от матовых текстур, блески и масла для губ улавливают лучи и визуально делают их более объемными. Дополнительный лайфхак: наносите самый сияющий продукт с акцентом на центр рта, чтобы создать объем и мгновенно сделать уста более пухлыми.

Лучшие средства для тонких губ

Если вы хотите подчеркнуть и увеличить тонкие губы, визажисты в целом рекомендуют выбирать следующие продукты:

сатиновые или глянцевые губные помады;

масла для губ и увлажняющие блески;

нюдово-розовые, розово-лиловые и нежные персиковые оттенки;

нейтральные карандаши для губ, на один тон темнее вашего естественного цвета;

сияющие и отражающие текстуры вместо плоских матовых

В конце концов, создание эффекта более полных губ сводится к обычной оптической иллюзии. Сочетая продуманное нанесение карандаша с более светлыми и сияющими средствами, вы сможете сделать тонкие губы заметно объемнее без филлеров или каких-либо инвазивных процедур.

