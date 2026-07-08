Какие косметические процедуры нельзя проводить летом: есть веские причины

В теплое время года многим хочется иметь свежую, ухоженную кожу, которая естественно сияет и не требует большого количества косметики. Именно поэтому лето часто кажется подходящим моментом, чтобы наконец попробовать процедуру, которую давно откладывали: выровнять тон лица, убрать тусклость, сделать кожу более гладкой или избавиться от мелких недостатков.

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Однако не все косметологические процедуры хорошо сочетаются с солнцем и высокими температурами. После некоторых из них кожа становится более тонкой, чувствительной или требует более длительного восстановления. Подробности рассказало издание Myself.

Химические пилинги

Химический пилинг часто воспринимают как быстрый способ освежить лицо, выровнять тон и придать коже более здоровый вид. Однако именно летом с такими процедурами стоит быть особенно осторожными.

Во время химического пилинга кислоты воздействуют на верхний слой кожи и запускают процесс ее обновления. После этого новая кожа становится значительно более чувствительной к ультрафиолету. Даже при ежедневном использовании солнцезащитного крема риск покраснения или появления пигментных пятен остается выше, чем в период менее активного солнца.

Именно поэтому интенсивные химические пилинги лучше планировать на осень, когда уровень УФ-излучения снижается, а коже легче восстановиться без дополнительного стресса.

Лазерные процедуры

Лазерные процедуры могут быть эффективны для решения различных задач – от удаления волос до устранения пигментных пятен. Но летом они не всегда являются лучшим выбором, особенно если обработанные участки сложно полностью защитить от солнца.

После лазерного воздействия коже нужно время на восстановление. Если сразу после процедуры она подвергается воздействию активного солнца, жары и потоотделения, может возрасти риск раздражения или нежелательной пигментации. Поэтому лазерные процедуры чаще рекомендуют переносить на осень или зиму.

В более холодное время года обработанные участки проще прикрыть одеждой, а солнечная нагрузка на кожу обычно меньше. Это создает более безопасные условия для восстановления.

Микронидлинг

Микронидлинг относится к популярным процедурам для улучшения текстуры кожи и выравнивания тона лица. Во время процедуры в коже создаются микроканалы, благодаря чему активизируются процессы восстановления и стимулируется выработка коллагена.

Проблема в том, что сразу после микронидлинга кожа становится особенно уязвимой. Ей нужен период покоя для заживления, без лишнего раздражения. Летом же на нее одновременно воздействуют ультрафиолет, жара, пот и перепады температур между улицей и помещениями с кондиционером.

В таких условиях микронидлинг может спровоцировать раздражение или появление пигментных пятен. Поэтому эту процедуру лучше отложить до осени, когда солнечная активность снизится.

Интенсивные процедуры с фруктовыми кислотами

Фруктовые кислоты часто используют для устранения тусклости, мелких неровностей, первых морщин или небольших высыпаний. Они могут заметно улучшить внешний вид кожи, но в то же время повышают ее чувствительность к свету.

Летом это может стать проблемой, особенно если человек много времени проводит на улице или неожиданно получает больше солнечного света, чем планировал. Даже короткая прогулка без достаточной защиты после интенсивных кислотных процедур может негативно повлиять на кожу.

Интенсивные процедуры с фруктовыми кислотами лучше отложить на осень или зиму, когда кожа меньше подвергается воздействию ультрафиолета.

Какие бьюти-процедуры можно делать летом

Не все салонные процедуры летом нежелательны. Есть процедуры, которые, наоборот, могут помочь коже чувствовать себя лучше в жару, особенно если они выполняются профессионально и не травмируют её.

Маникюр, педикюр и уход за ногтями летом вполне уместны. В этот период руки и ноги чаще открыты, поэтому им нужен регулярный уход. Единственное предостережение – если на коже есть раздражения, мелкие ссадины или воспаления, лучше дать им зажить и дополнительно защищать эти участки от солнца.

Массажи, успокаивающие маски, легкие увлажняющие процедуры помогают освежить кожу, не перегружая её активными компонентами. Такой уход не должен агрессивно воздействовать на верхний слой кожи, поэтому летом он обычно является более мягкой альтернативой кислотам и пилингам.

Увлажняющие процедуры могут быть уместны, если кожа стала сухой из-за солнца или кондиционеров. Они мягко очищают и помогают восстановить влажность без агрессивного воздействия.

LED-терапия также относится к мягким процедурам, поскольку не предусматривает использования кислот или игл. Она может помочь успокоить кожу, поддержать её восстановление и быть комфортной именно в период, когда лицо более чувствительно реагирует на жару.

Окрашивание или лифтинг бровей и ресниц также можно делать летом. Такие процедуры не повышают светочувствительность кожи и могут быть удобны для тех, кто хочет реже пользоваться декоративной косметикой в жару.

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