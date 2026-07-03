Чем пользоваться вместо тонального крема в жару: секрет стойкого макияжа

Высокие летние температуры и палящее солнце часто заставляют женщин полностью пересмотреть свои повседневные привычки в области красоты. Однако определенные потребности не позволяют многим полностью отказаться от декоративной косметики.

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Чтобы макияж не растекался и не требовал постоянного обновления, эксперты INTERIA.PL рекомендуют заменить тяжелые тональные средства на альтернативные легкие варианты. Простые секреты ухода и макияжа помогут сохранить свежесть лица и обеспечат стойкость косметики в течение всего дня.

Облегченные альтернативы для идеального тона

Главное правило летнего макияжа заключается в переходе от плотных средств, забивающих поры, к невесомым минеральным или флюидным текстурам. Вместо классического тонального крема идеальным выбором станут ВВ- или СС-кремы, которые не только выравнивают цвет кожи, но и обеспечивают необходимое увлажнение.

Наносить такие средства следует постепенно с помощью влажной губки, мягко вбивая их в кожу, что позволит избежать эффекта маски и предотвратит скатывание. Перед этим этапом важно подготовить лицо: очистить его освежающим тоником и нанести легкий матирующий крем или гель с высоким фактором SPF-защиты.

Для фиксации полученного результата традиционное нанесение пудры кистью лучше заменить новой техникой. Использование прозрачной пудры, нанесенной тем же влажным спонжем, гарантирует надежную фиксацию тона на Т-зоне.

Стойкий акцент на глазах и губах

Когда температура воздуха стремительно растет, обычная декоративная косметика для глаз быстро теряет свой первоначальный вид. В этот период целесообразно полностью перейти на водостойкие формулы туши для ресниц и подводок, которые не подведут под воздействием выделения пота. Тени для век также требуют смены текстуры – сухие прессованные варианты стоит заменить на кремовые стики светлых оттенков шампанского или лососево-розового. Такой подход не только визуально увеличит глаза, но и не позволит пигменту скатываться в морщины или складки век.

Аналогичного подхода требует и оформление бровей и губ, для которых летом следует выбирать исключительно качественную и стойкую продукцию. Финальным штрихом, который объединит все слои макияжа и защитит их от жары, должен стать специальный закрепляющий спрей. Его распыляют на расстоянии 30 сантиметров от лица. Чтобы оставаться уверенной в своей красоте вне дома, женщинам советуют всегда держать в сумочке компактную пудру, а главное – матирующие салфетки, которые способны мгновенно убрать лишний блеск и вернуть коже безупречный вид.

OBOZ.UA предлагает узнать, как можно скрыть тональный крем на лице.

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