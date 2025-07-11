Какая обувь подойдет к капри: идеи стильного образа

Капри — настоящий хит лета 2025 года. Благодаря своей длине ниже колена и универсальному крою, эти брюки стали любимцами модниц в разных уголках мира. Они подходят как для неформальных прогулок, так и для офисного стиля.

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Однако главное условие — подобрать к ним правильную обувь. Ведь именно обувь может либо подчеркнуть изящество капри, либо разрушить задуманный образ. OBOZ.UA рассказывает, какая обувь лучше всего подходит к капри в сезоне 2025.

Тонкие сандалии с ремешками

Это идеальный выбор для элегантных образов в жаркие дни. Они гармонично открывают щиколотку, визуально удлиняют ноги и прекрасно сочетаются с капри любого цвета. Выбирайте сандалии в оттенках мокко, белого или черного для большей универсальности. Такой вариант прекрасно подходит для бранча, ужина или легкой летней прогулки.

Сандалии-стринги

Этот вариант идеален для пляжного отдыха, путешествий или расслабленного дня на природе. Сандалии-шлепанцы хорошо комбинируются со льняными или хлопковыми капри, добавляя образу простоты и легкости. Дополните наряд легкой блузкой — и получите безупречный летний стиль.

Лоферы

Для более сдержанного и классического образа стоит обратить внимание на лоферы. Они удачно вписываются в деловой гардероб и будут уместны в офисе или во время встреч. Кожаные или замшевые варианты создают ощущение комфорта даже в жару, а также хорошо готовят образ к осеннему сезону.

Кроссовки

Если хочется немного нарушить стилевые правила, кроссовки — удачный способ сделать образ с капри более спортивным и непринужденным. Они удобны для активных дней и хорошо сочетаются с белыми или цветными капри. Стоит выбирать модели светлых оттенков — белый, кремовый или голубой, чтобы сохранить легкость летнего настроения.

Балетки

Этот вариант — настоящее возвращение к женственной классике. Балетки, как и капри, имеют винтажное происхождение, поэтому вместе они создают гармоничный и изысканный образ. Они удобные, изящные и уместны как в городе, так и во время прогулки по набережной.

В 2025 году капри остаются в центре модного внимания, а обувь — это ключ к созданию образа, который отражает вашу индивидуальность.

OBOZ.UA предлагает узнать о модной летней обуви под брюки.

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