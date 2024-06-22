Как замаскировать темные круги под глазами: действенная инструкция от визажистов

Появление темных кругов под глазами – не только эстетическая проблема. Это может быть следствием тревоги, нарушения сна, стресса или переутомления. Темные круги появляются также из-за гиперпигментации, длительного пребывания на солнце или злоупотребления курением. Не стоит отвергать и генетические факторы – для многих это естественная особенность.

Видео дня

Замаскировать темные круги довольно просто, говорят визажисты. Важно использовать качественные средства и освоить правильную технику нанесения.

Шаг 1: подготовка

Используйте пакет со льдом или прохладные патчи для глаз, чтобы пробудить кожу. Прохлада помогает сужать кровеносные сосуды, а давление может активировать естественную реакцию организма на отведение скопившейся воды в данной области.

Шаг 2: крем под глаза

Не следует пропускать этап предварительного увлажнения. Консилеры и тональные средства могут забиваться в мелкие морщинки, если нанести их на сухую неподготовленную кожу.

Шаг 3: правильные средства

Тональный крем не справится с темными кругами. Лучше подобрать качественный корректор и вспомнить о теории цветов, чтобы скрыть пигментацию или синяки под глазами.

Зеленый цвет пригодится для нейтрализации красных пятен на коже. Фиолетовый, ближе к лавандовому, цвет – противоположность желтому, поэтому его используют для нейтрализации нежелательных желтых оттенков кожи. Корректор персикового оттенка придаст усталой и посеревшей коже более здоровый вид, а розовый замаскирует родинки или веснушки. Желтый корректор минимизирует темные круги под глазами, кровоподтеки и вены.

Шаг 4: тональный крем

Используйте тональный крем, растушевывая его очень тонким слоем. Чтобы осветить область под глазами, лучше всего использовать светоотражающую формулу, которая на оттенок светлее, чем тон кожи.

Важно выбрать консиллер, подходящий вашему типу кожи. Если у вас есть тонкие морщинки, вам нужен более плотный матовый консилер. Для относительно гладкой кожи можно выбрать более увлажняющий жидкий вариант.

Нанесите небольшие точки корректора на внутреннюю треть глаза, а также на наружный уголок с помощью кисточки. Не растирайте, а слегка нажимайте на средство, чтобы оно впиталось в кожу. Зафиксировать результат можно прозрачной пудрой или специальным спреем для фиксации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как визуально поднять нависшее веко с помощью макияжа.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.