Как замаскировать отросший гель-лак: интересные идеи

Многим знакома ситуация: гель-лак еще держится хорошо, цвет не потерял привлекательности, сколов почти нет, но возле кутикулы уже заметно отросшую часть ногтя. Записаться к мастеру удается не всегда, а снимать покрытие самостоятельно хочется далеко не всем.

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Отросший гель-лак можно замаскировать так, чтобы маникюр еще несколько дней или даже неделю выглядел опрятно и стильно. Для этого подойдут дизайны, которые смещают акцент к основанию ногтя, скрывают границу между натуральной пластиной и покрытием или отвлекают внимание плавными линиями и переходами, информирует Myself.

Обратный френч

Reverse French – это обратный френч, в котором акцент делают не на кончике ногтя, а у его основания. Именно там, где чаще всего и заметно отросший гель-лак.

Такой дизайн хорошо маскирует проблему, так как граница между натуральным ногтем и покрытием уже не кажется случайной. Наоборот, она становится частью замысла. Возле кутикулы можно нарисовать светлый полумесяц, а остальной ноготь покрыть более темным оттенком. Контраст сделает маникюр интереснее и визуально аккуратнее.

Еще один вариант – использовать блестки. Их наносят именно на отросший участок у основания ногтя. Золото, серебро или розовое золото особенно хорошо сочетаются со спокойным однотонным покрытием. Для этого удобно взять тонкую кисточку или маленький спонж и легко растушевать глиттер возле кутикулы.

Боковой френч

Это френч, в котором линия начинается сбоку ногтя и тянется вверх к кончику. В отличие от классического френча, акцент размещен не ровно по краю, а по диагонали.

Именно такая линия помогает отвлечь внимание от отросшего основания. Глаз воспринимает не границу возле кутикулы, а движение дизайна вдоль ногтя. Кроме того, диагональные элементы визуально удлиняют ногтевую пластину и делают маникюр более элегантным.

Лучше всего такой дизайн выполнять тонкой кисточкой. Достаточно провести аккуратную линию от боковой части ногтя к кончику, а при желании добавить еще одну более тонкую линию или легкий блеск.

Аура-маникюр

Это маникюр с мягким цветовым переходом, который создает эффект сияния в центре ногтя. Здесь нет резких границ, поэтому отросшая часть не так привлекает внимание.

Такой дизайн особенно хорошо работает, если гель-лак отрос не слишком сильно. Плавный переход между оттенками делает маникюр гармоничным, а взгляд автоматически сосредотачивается на центральном цветовом акценте, а не на основании ногтя.

Чтобы повторить эффект, можно нанести базовый цвет, дать ему высохнуть, а затем с помощью спонжа добавить более светлый или яркий оттенок в центр ногтя. Например, к красному покрытию подойдет розовый или малиновый акцент. Чем мягче переход, тем лучше он скрывает отросший край.

Маникюр с завитками

Волнистые линии могут начинаться у основания ногтя и плавно переходить в сторону или к кончику. Главное преимущество завитков в том, что они не дают взгляду остановиться на одной точке. Линии ведут глаз по всей ногтевой пластине, поэтому граница возле кутикулы становится менее заметной.

Для такого маникюра можно использовать белый, молочный, золотой, серебряный или контрастный цветной лак. Особенно удачно завитки сочетаются с нюдовым, розовым, бежевым или прозрачным покрытием.

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