Как замаскировать отросшие корни волос: способы без окрашивания

Женщины знакомы с ситуацией, когда корни волос отрастают, создавая заметный контраст с окрашенной длиной, а времени или возможности посетить парикмахера просто нет. К счастью, современная бьюти-индустрия и проверенные лайфхаки предлагают немало способов быстро замаскировать эту проблему без краски.

Эти методы не только помогают выглядеть ухоженно, но и позволяют отсрочить следующее окрашивание, сохраняя здоровье волос. Большинство из них требуют лишь тех средств, которые уже есть дома, или нескольких минут свободного времени. Эксперты назвали самые действенные и простые приёмы, которые работают для любого цвета и типа волос.

Спреи и пудры для корней

Специальные спреи, пудры или корректоры в форме аэрозоля — самый быстрый способ скрыть отрастание. Они наносятся непосредственно на корни, придают им нужный оттенок и держатся до первого мытья головы. Средство не склеивает волосы, выглядит естественно и идеально подходит для срочных ситуаций. Если такого продукта нет под рукой, переходите к следующим лайфхакам.

Добавьте объема

Гладкие волосы, причесанные "до блеска", лишь подчеркивают разницу между натуральным и окрашенным цветом. Зато объемная прическа визуально размывает эту границу. Используйте фен с насадкой-диффузором, спрей для прикорневого объема, или просто наклоните голову вниз и растрепайте волосы пальцами. Чем больше текстуры — тем менее заметно отрастание.

Сухой шампунь

Сухой шампунь не только освежает прическу между мытьем, но и прекрасно маскирует корни благодаря матирующему эффекту. Он поглощает избыток кожного жира, делая зону у корней более светлой и менее контрастной. Особенно эффективны сухие шампуни с легким тонирующим пигментом — они одновременно добавляют объем и выравнивают цвет.

Стильные аксессуары

Платок, широкая повязка, лента или ободок мгновенно закрывают проблемную зону и добавляют образу яркости. Это один из самых быстрых способов: просто завяжите или наденьте аксессуар так, чтобы он полностью или частично перекрывал корни. Такой прием выглядит актуально и позволяет экспериментировать со стилем ежедневно.

Пробор

Привычный прямой пробор в одном месте создает четкую линию, которая сразу привлекает внимание к отрастанию. Попробуйте сделать косой, зигзагообразный пробор или просто перекиньте волосы на другую сторону. Такое маленькое изменение "разбивает" контраст и делает переход между цветами почти незаметным.

Выберите правильную прическу

Прямые распущенные волосы сильнее всего выдают отросшие корни. Зато легкие волны, небрежный пучок, высокий хвост, плетение или текстурированная укладка отвлекают взгляд и делают прическу живой. Эти варианты не только маскируют проблему, но и добавляют образу свежести и современности.

Отрастающие корни — это временная ситуация, которую легко превратить в незаметную благодаря простым хитростям. Начинайте с того, что всегда под рукой: измените пробор, добавьте объема или воспользуйтесь сухим шампунем. А для особых случаев держите в косметичке тонировочный спрей.

