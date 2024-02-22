Как выровнять тон лица всего одним продуктом: метод из TikTok

Если судить по трендам TikTok, уже этим летом мы откажемся от тонального крема в пользу совсем другого средства. Оно поможет избежать ощущения плотного слоя средства на коже, что особенно приятно в жару.

Лайфхаком поделилась бьюти-блогерша refinery29. Речь идет о консилере. Она опробовала метод с ним на себе и рассказала, как его можно применять для ежедневного макияжа. Плюс метода в том, что он требует нанесения минимального количества продукта, а дает достаточно плотное покрытие. Все, что для этого понадобится, это нанести средство определенным способом в трех зонах лица.

Для начала нужно очистить и увлажнить кожу. Так консилер лучше ляжет и легко растушуется ровным слоем. Этот подготовительный этап нельзя пропускать ни в одном макияже.

Далее с помощью консилера нужно нарисовать Т-образную форму на стыке лба и переносицы. Здесь средство наносится щедро, достаточно толстым слоем. Далее тем же консилером рисуют перевернутую "птичку" под глазом в сторону внутреннего уголка. Последний штрих – это широкая V-образная линия от носа до уха четко под скулой.

Дайте средству побыть на коже с минуту, чтобы консилер нагрелся и растаял. После этого тщательно растушуйте его с помощью кисти. Даже такое минимальное количество продукта должно хорошо покрыть лицо и не оставить после себя ощущения пленки. Консилер хорошо перекроет недостатки кожи. А также, по словам блогерши, будет достаточно устойчивым, чтобы продержаться весь день, даже если вы вспотеете.

Единственный недостаток такого макияжа состоит в том, что консилер убирает нюансы оттенков кожи и делает лицо визуально плоским. Решается это нанесением небольшого количества румян или бронзатора.

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