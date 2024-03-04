Как выглядеть натурально даже с макияжем: гениальный лайфхак

Одним из основных трендов в современном макияже является тренд на максимально естественный вид кожи. Но как его добиться, если даже средства с очень легкой текстурой остаются видимым слоем на лице?

Лайфхак, который поможет не отказываться от нанесения основы и при этом сделать ее практически невидимой, показала визажистка Кэти Джейн Хьюз. Она предложила изменить способ нанесения тона, чтобы сделать его менее плотным.

Суть ее техники состоит в том, чтобы набирать тональное средство не сразу на кисть, а сначала наносить его на ладонь, а уже с нее круговыми движениями набирать кистью. По словам Хьюз, это помогает одновременно уменьшить количество попадающего на кожу тона, обеспечивает более равномерное его распределение и предотвращает появление слоя косметики, который перегружает образ. В результате получается лучший цвет лица, отсутствие эффекта маски и легкое сияние на коже.

Вдобавок к этому лайфхаку визажисты предлагают использовать вместо привычного тонального средства также BB-кремы или CC-кремы. Они обеспечивают более легкое покрытие и более естественный вид. Вы также можете нанести каплю консилера на пятна или красноту, а затем покрыть его слоем полупрозрачной пудры, чтобы получить свежий вид.

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