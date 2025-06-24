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Как выглядеть элитно: беспроигрышные летние тренды

Юлия Потерянко
Lady Oboz
3 минуты
1,2 т.
Как выглядеть элитно: беспроигрышные летние тренды

Выглядеть шикарно летом значительно проще, чем зимой, когда мы предпочитаем тепло элегантности. Поэтому модные дизайнеры так стараются наполнять именно летние коллекции одежды и аксессуаров изысканными стилистическими приемами.

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Но как создать роскошный и даже элитный лук за умеренные деньги? Издание Who What Wear проанализировало модные тренды в люксовом сегменте и выделило семь приемов, которые стоит взять на вооружение прямо сейчас.

Возвращение бохо

Как выглядеть элитно: беспроигрышные летние тренды

Тренд на стиль бохо, вдохновленный расслабленным стилем хиппи, этим летом приобретает гораздо более взрослую привлекательность. Акцент дизайнеры делают на роскошные натуральные ткани – шелковые шифоновые платья Chloé, воздушные блузки из чистого хлопка от Doen и Róhe и широкие кожаные пояса, украшенные тонкими цепочками могут служить здесь ориентирами.

Цвет мокко

Как выглядеть элитно: беспроигрышные летние тренды

Среди традиционных пастельных цветов, присущих летним коллекциям "тяжелого люкса" в этом году затесался чужак – насыщенный и выразительный кофейный оттенок коричневого, который называется мокко. Его мы видим в первую очередь в аксессуарах – от кожаных сандалий до сумок. Впрочем, и для одежды его используют очень активно. Поэтому приобретение себе вещей в оттенке мокко станет удачным способом изысканно обновить свой гардероб.

Элегантные шорты

Как выглядеть элитно: беспроигрышные летние тренды

Забудьте о джинсовых шортах, если хотите этим летом выглядеть роскошно. Обратите внимание на модели, которые напоминают укороченные классические брюки. Их сейчас шьют из нежных и ценных тканей, таких как шелк. Также можно встретить варианты с кружевной отделкой, прозрачными вставками и изысканной вышивкой.

Кружево

Как выглядеть элитно: беспроигрышные летние тренды

Кружевные вещи этим летом становятся мастхэвом для тех, кто тяготеет к люксовому стилю. Выбирайте вещи, украшенные кружевными вставками, или даже приобретите себе одежду, полностью созданную из кружева – прозрачную юбку или нежный топ. А то и соберите целый ансамбль из кружевных вещей.

Мягкая пастель

Как выглядеть элитно: беспроигрышные летние тренды

Снова возвращаемся к теме цветов. Хотите иметь люксовый вид – откажитесь от кричащих цветов. Настоящую роскошь могут обеспечить только приглушенные и пастельные цвета. Выбирайте на свой вкус – пудровый розовый, нежный лаймовый, акварельный голубой, базовый беж или ультрамодный цвет сливочного масла.

Вещи ручной работы

Как выглядеть элитно: беспроигрышные летние тренды

Современные машины научились делать вышивку, кружева или плетение не хуже, чем лучшие мастера. Но, если вам хочется чего-то действительно изысканного, ориентируйтесь на настоящую ручную работу. Это могут быть вязаные крючком топы, плетеные из соломы сумочки, расписанные в технике батик шелковые платья или вышитые вручную сорочки. Если вещь будет иметь неидеальный вид, это станет только плюсом.

Минимализм

Как выглядеть элитно: беспроигрышные летние тренды

Тренд на минимализм в одежде даже не думает заканчиваться. Но в этом сезоне он требует действительно изысканных деталей. Обратите внимание на сложные драпировки, архитектурные силуэты, скульптурную металлическую фурнитуру и причудливые украшения.

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