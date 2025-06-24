Как выглядеть элитно: беспроигрышные летние тренды

Выглядеть шикарно летом значительно проще, чем зимой, когда мы предпочитаем тепло элегантности. Поэтому модные дизайнеры так стараются наполнять именно летние коллекции одежды и аксессуаров изысканными стилистическими приемами.

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Но как создать роскошный и даже элитный лук за умеренные деньги? Издание Who What Wear проанализировало модные тренды в люксовом сегменте и выделило семь приемов, которые стоит взять на вооружение прямо сейчас.

Возвращение бохо

Тренд на стиль бохо, вдохновленный расслабленным стилем хиппи, этим летом приобретает гораздо более взрослую привлекательность. Акцент дизайнеры делают на роскошные натуральные ткани – шелковые шифоновые платья Chloé, воздушные блузки из чистого хлопка от Doen и Róhe и широкие кожаные пояса, украшенные тонкими цепочками могут служить здесь ориентирами.

Цвет мокко

Среди традиционных пастельных цветов, присущих летним коллекциям "тяжелого люкса" в этом году затесался чужак – насыщенный и выразительный кофейный оттенок коричневого, который называется мокко. Его мы видим в первую очередь в аксессуарах – от кожаных сандалий до сумок. Впрочем, и для одежды его используют очень активно. Поэтому приобретение себе вещей в оттенке мокко станет удачным способом изысканно обновить свой гардероб.

Элегантные шорты

Забудьте о джинсовых шортах, если хотите этим летом выглядеть роскошно. Обратите внимание на модели, которые напоминают укороченные классические брюки. Их сейчас шьют из нежных и ценных тканей, таких как шелк. Также можно встретить варианты с кружевной отделкой, прозрачными вставками и изысканной вышивкой.

Кружево

Кружевные вещи этим летом становятся мастхэвом для тех, кто тяготеет к люксовому стилю. Выбирайте вещи, украшенные кружевными вставками, или даже приобретите себе одежду, полностью созданную из кружева – прозрачную юбку или нежный топ. А то и соберите целый ансамбль из кружевных вещей.

Мягкая пастель

Снова возвращаемся к теме цветов. Хотите иметь люксовый вид – откажитесь от кричащих цветов. Настоящую роскошь могут обеспечить только приглушенные и пастельные цвета. Выбирайте на свой вкус – пудровый розовый, нежный лаймовый, акварельный голубой, базовый беж или ультрамодный цвет сливочного масла.

Вещи ручной работы

Современные машины научились делать вышивку, кружева или плетение не хуже, чем лучшие мастера. Но, если вам хочется чего-то действительно изысканного, ориентируйтесь на настоящую ручную работу. Это могут быть вязаные крючком топы, плетеные из соломы сумочки, расписанные в технике батик шелковые платья или вышитые вручную сорочки. Если вещь будет иметь неидеальный вид, это станет только плюсом.

Минимализм

Тренд на минимализм в одежде даже не думает заканчиваться. Но в этом сезоне он требует действительно изысканных деталей. Обратите внимание на сложные драпировки, архитектурные силуэты, скульптурную металлическую фурнитуру и причудливые украшения.

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