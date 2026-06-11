Как выбрать стойкий парфюм: секрет в одной надписи на упаковке

В парфюмерии стойкость аромата определяется концентрацией ароматических компонентов в составе, которая обозначается специальными аббревиатурами на упаковке. Самые легкие форматы держатся всего несколько часов, тогда как высококонцентрированные духи могут звучать на коже почти целый день.

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Именно поэтому правильное понимание маркировки помогает выбрать аромат под собственные нужды. Об этом сообщает OBOZ.UA.

В парфюмерии выделяют несколько основных категорий по концентрации ароматических веществ: Eau de Cologne (EDC), Eau de Toilette (EDT), Eau de Parfum (EDP) и Parfum. Процент ароматических компонентов в них колеблется примерно от 3-5% в одеколоне до 25-40% в классических духах.

EDC считается самым легким типом и содержит минимальную концентрацию ароматических веществ, из-за чего быстро выветривается. EDT имеет среднюю насыщенность и обычно держится до нескольких часов, тогда как EDP является более стойким вариантом и может сохранять аромат до 5-8 часов.

Наиболее концентрированным видом является Parfum, где доля ароматических веществ самая высокая, что обеспечивает длительное звучание аромата и более глубокий шлейф. Отдельно выделяют также Extrait – сверхконцентрированные духи с максимальной насыщенностью, которые могут содержать до 40% ароматических компонентов.

На стойкость аромата влияют не только обозначения на упаковке, но и тип запаха, качество эфирных масел, а также индивидуальные особенности кожи. Цитрусовые ароматы обычно менее стойкие, тогда как амбровые и древесные композиции держатся значительно дольше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что духи – это один из самых интимных элементов самовыражения. Мы их не видим, однако мало что в нашем образе так работает на создание впечатления, как аромат. Однако нередко мы бываем недовольны интенсивностью запаха, его стойкостью и шлейфом.

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