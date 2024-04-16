Как восстановить засохшую косметику: простой лайфхак

Декоративная косметика, имеющая кремовую или гелевую текстуру, иногда может преподнести своей обладательнице крайне неприятный сюрприз. Такие продукты имеют склонность достаточно быстро высыхать. И вот вы имеете в своей косметичке относительно новую баночку, у которой все в порядке со сроком годности и она почти полна, а воспользоваться содержимым уже не получится.

Значит ли это, что с продуктом придется досрочно попрощаться? На самом деле нет. Попытайтесь перед этим его спасти. Соответствующий совет стал вирусным в TikTok.

Блогерка с ником @nevaehh._05 показала на примере помадки для бровей, что можно сделать в таком случае. Она уложила плотно закрытую баночку средства в кастрюлю с водой, довела ее до медленного кипения и продержала в кипятке в течение 4 минут. Когда продукт остыл, он снова был пластичным и пригодным к использованию.

Однако это не единственный лайфхак, который поможет восстановить засохшую косметику. В комментариях подписчики блогерки поделились методом, не требующим кипячения. В продукт, потерявший свои свойства, можно добавить каплю детского масла. Оно растворит его и сделает снова пригодным для использования. Вместо масла можно использовать небольшое количество мицеллярной воды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как можно спасти разбитые сухие косметические продукты.

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