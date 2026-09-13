Как вернуть летний загар с помощью макияжа: действенные хитрости

Летний оттенок кожи часто начинает блекнуть уже через несколько недель после отпуска. Особенно быстро это заметно на лице, где клетки кожи постоянно обновляются. Однако вернуть лицу теплый солнечный оттенок можно с помощью обычной косметички.

Видео дня

Для этого достаточно правильно подобрать оттенок бронзатора, добавить немного румян и завершить макияж нежным сиянием, говорят эксперты с myself.de.

Как создать эффект загара с помощью макияжа

Загар появляется как естественная реакция кожи на ультрафиолетовое излучение: организм увеличивает выработку меланина, из-за чего кожа становится темнее. Поскольку верхние клетки кожи постепенно отшелушиваются и заменяются новыми, полученный цвет неизбежно теряет интенсивность. Поэтому вместо дополнительного пребывания на солнце осенью можно воспользоваться декоративной косметикой.

Один из самых простых способов – смешать одну-две капли бронзирующего средства с тональной основой. Такой способ позволяет сделать тон лица теплее и создать легкий эффект загара. Начинать лучше с минимального количества средства, постепенно добавляя его по мере необходимости. Это поможет избежать резкого контраста между лицом и шеей.

Не менее важно правильно нанести бронзер. Вместо равномерного покрытия всего лица его следует распределить на участках, которые естественным образом первыми реагируют на солнце: вдоль линии лба, на висках, верхней части щек и совсем немного на переносице. Для имитации загара лучше выбирать теплые коричневые или бронзовые оттенки, тогда как холодные серовато-коричневые цвета больше подходят для контурирования.

Румяна и золотистый хайлайтер

Чтобы макияж выглядел более естественно, к бронзатору можно добавить немного теплого розового, персикового или кораллового румянца. Румяна наносят на щеки, а остатками средства можно слегка пройтись по переносице. Это создает эффект кожи, которая провела день на солнце. Главное — не наносить слишком много косметики, чтобы результат не напоминал солнечный ожог.

Ещё одна деталь, о которой часто забывают, – шея и декольте. Если лицо визуально стало темнее, а кожа ниже остаётся светлой, макияж может выглядеть неестественно. Поэтому бронзер следует мягко растушевать от лица к шее, а при необходимости нанести его и на открытую часть декольте. Для тела можно смешать небольшое количество бронзирующего средства с лосьоном и тонким слоем распределить смесь по коже.

Финальным штрихом станет хайлайтер с теплым золотистым оттенком. Его достаточно нанести на верхнюю часть скул, немного на переносицу и ключицы. Легкое сияние сделает кожу более свежей и подчеркнет теплый оттенок, тогда как избыточное количество блесток может испортить естественный эффект.

Как дольше сохранить летний оттенок кожи

На внешний вид загара влияет не только декоративная косметика, но и ежедневный уход. Регулярное увлажнение помогает избежать чрезмерной сухости и шелушения, из-за которых цвет кожи может становиться неравномерным. После душа рекомендуется наносить лосьон или более насыщенное средство для тела.

Стоит также отказаться от слишком горячего и длительного душа, поскольку он может дополнительно пересушивать кожу. Нежный пилинг тоже не нужно полностью исключать, однако агрессивное или слишком частое скрабирование может способствовать более быстрому отшелушиванию верхнего слоя кожи.

Осенью не следует пытаться "обновить" загар длительным пребыванием под солнцем без защиты. Ультрафиолетовое излучение продолжает воздействовать на кожу и после окончания лета, поэтому солнцезащитное средство стоит оставить частью ежедневного ухода.

OBOZ.UA писал о том, как пользоваться косметикой женщинам зрелого возраста.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.