Как в 50+ лет выглядеть на 30: секреты молодости Дженнифер Лопес, Элизабет Бэнкс и других знаменитостей. Фото

В чем секрет "вечной" молодости некоторых знаменитостей 50+? Это можно списать на то, что повезло с генетикой. Однако такое утверждение будет не совсем корректным. Согласно исследованиям доктора философии Пинфу Фу и доктора медицинских наук Эми М. Полстера, около 40% физиологических изменений, из-за которых мы стареем, вызваны негенетическими факторами. Речь идет о курении, употреблении алкоголя, длительном пребывании на солнце без использования солнцезащиты и высоком или низком показателе индекса массы тела.

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку знаменитостей, которым удалось перехитрить возраст. В свои 50+ они выглядят на 30. Узнайте, что они для этого делают.

1. Дженнифер Гарнер (52 года)

Американская актриса и продюсер Дженнифер Гарнер в любое время года не пренебрегает использованием кремов из SPF (корректирует только уровни защиты). Также мать троих детей активно занимается спортом. Чередует танцевальные кардиотренировки с плиометрикой (тренировки, состоящие из прыжковых движений) и силовыми нагрузками. Из еды предпочитает ягоды, фрукты и овощи, которые выращивает в собственном саду и на огороде.

2. Дженнифер Лопес (55 лет)

В 2016 году американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес сказала изданию People, что каждое утро начинает с медитации. Далее переходит к интенсивным тренировкам. Как правило, это танцевальные движения, которые повторяет за тренером Трейси Андерсон. Интересный факт: согласно исследованию в Preventive Medicine, люди, активно занимающиеся спортом, на клеточном уровне младше сверстников, которые ведут малоподвижный образ жизни.

А как насчет ухоженной кожи Лопес? "Я думаю, что это благодаря употреблению достаточного количества воды и свежей пищи, в частности овощей и фруктов. Все это влияет на вид кожи", – поделилась простым секретом звезда.

3. Ева Мендес (50 лет)

Американская актриса Ева Мендес – поклонница трансцендентальной медитации, что известна как методика для снижения стресса и раскрытия полного потенциала разума. Это помогает звезде ощущать внутреннее равновесие и безмятежность, а также легче справляться и жизненными взлетами и падениями. Дополнительно Мендес заботится о своей коже. Для увлажнения она использует кокосовое масло, смешанное с маслом ши и кокосовым молоком, для очищения – йогурт и морскую соль, а для снятия следов усталости умывается ледяной водой.

Внимание! Если хотите повторить эти секреты красоты – предварительно обязательно проконсультируйтесь с дерматологом.

4. Хэлли Берри (57 лет)

Американская актриса Хэлли Берри своим "эликсиром молодости" считает систематические тренировки. "Каждый раз, когда я ставлю новую цель в спорте, я чувствую себя сильнее. Будто я проложила новый путь в путешествии... Я думаю, что есть тонкая грань между "бросить себе вызов" и "заставлять себя". Важно видеть разницу", – сказала она Self. В подростковом возрасте звезда занималась с утяжелителями, а позже силовые занятия заменила на пилатес, йогу и боевые искусства.

5. Элизабет Бэнкс (50 лет)

Американская актриса и режиссер Элизабет Бэнкс начала свою карьеру в кино в 24 года. Сейчас ей 50. И кажется, что совсем не изменилось. Как ей это удается? "Я делаю базовые вещи: солнцезащитный крем, 8-часовой сон, увлажнение кожи тела и лица... не курю и не употребляю алкоголь", – сказала звезда Allure. Бэнкс с детства имеет проблемную кожу, поэтому для грамотного ухода использует только те сыворотки и кремы, которые ей советует косметолог. Также известно, что именно теннис помогает ей держать тело в тонусе.

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