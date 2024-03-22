Как увеличить губы с помощью макияжа: лайфхак, который захочется попробовать

Создать пухлые и чувственные губы можно не только благодаря инъекциям. Определенные лайфхаки по нанесению могут создать желаемый образ исключительно с помощью косметических средств.

OBOZ.UA рассказывает об одном из таких лайфхаков. Он называется "техника овала" и приобрел популярность в TikTok. На самом деле это старый и хорошо проверенный метод, который бьютиблогеры открыли для себя заново, получив множество восторженных отзывов от своих подписчиков.

Все, что нужно для применения "техники овала", это, как следует из названия, нарисовать в центре губ темным карандашом овал. Начните с того, что проведите короткую линию над аркой Купидона, а затем параллельную ей под центром нижней губы. Обе линии можно провести, немного выйдя за край естественной формы уст. Далее эти черточки нужно соединить между собой, создав овальный контур. По сути он имитирует форму рта фарфоровой куклы.

Далее с помощью того же карандаша заполните цветом уголки губ, а в центре накрасьтесь более светлой помадой. Не забудьте растушевать цветовые переходы, чтобы создать аккуратный градиент. Последним штрихом можно нанести поверх цвета полупрозрачный блеск. Такой макияж должен создать иллюзию более полных и пухлых губ.

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