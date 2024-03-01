Как увеличить губы с помощью макияжа: лайфхаки, имитирующие инъекции

Современные женщины одержимы увеличением губ. Но для того, чтобы создать более полные уста, совсем не обязательно делать болезненные уколы – нужного эффекта можно добиться с помощью макияжа.

OBOZ.UA собрал несколько лайфхаков, которые помогут с этим. Все, что вам понадобится, это содержимое вашей косметички и немного терпения.

Воспользуйтесь кремовым бронзером

Это средство используют для скульптурирования лица, им же можно создать эффект пухлых губ. Нанесите немного средства над аркой Купидона и под центром нижней губы и растушуйте его. Затемненные участки создадут иллюзию глубины, размывая естественную линию губ и придают легкий эффект загара. Однако избегайте бронзеров теплого оттенка или с шимером, они будут смотреться в зоне губ неестественно.

Подчеркните арку Купидона темным карандашом для губ

Арка Купидона при правильном оформлении позволяет визуально увеличить губы. Один из способов – это аккуратно нанести темный карандаш, на несколько тонов темнее цвета вашей кожи, поверх этой арки. При этом не стремитесь повторить ее форму, наоборот двигайте карандашом из стороны в сторону, словно пытаетесь стереть это естественное углубление. Затем пальцем растушуйте карандаш вдоль наружного края верхней губы к ее уголкам. Также можно схожим образом подвести нижнюю губу в центре чуть ниже контура и растушевать линию. Завершить такой макияж может глянцевый блеск с фокусом в центре губ – под более темными акцентами.

Создайте глубину с помощью стика для контуринга

Для такого макияжа вам понадобится карандаш для губ и стик для контуринга. Продукт из стика нанесите на кожу вокруг губ кистью для теней. Не бойтесь сделать все неаккуратно. Затем обведите губы по внешнему краю природной линии карандашом нужного вам тона. Растушуйте карандаш с помощью постукивающих движений пальцем, но не выходите за нарисованный контур. Далее спонжем уберите остатки контурингового средства, перекрыв его тональным средством, оставшимся на спонже. Напоследок нанесите ваш любимый блеск для губ.

Используйте карандаш для губ на тон темнее натурального

Хорошо растушованная темная линия всегда создает эффект глубины. Поэтому возьмите карандаш для губ на один тон темнее вашего природного цвета и нарисуйте им жирную линию по контуру. Далее растушуйте пальцем эту линию, чтобы сгладить ее четкие края и создать иллюзию более полных уст. Готово.

Нанесите на губы пудру-бронзатор

Чтобы зрительно увеличить губы, обведите их карандашом естественного для вас цвета, минимально выходя за естественную линию. Далее возьмите пудровый бронзер или коричневые тени для век и нанесите пальцем на губы – это создаст основу цвета. Поверх бронзера накрасьтесь светлой помадой и завершите макияж увлажняющим бальзамом для губ или блеском.

"Перерисуйте" форму губ с помощью консилера

Иногда лучший способ создать что-нибудь новое, это начать с чистого листа. "Сотрите" свои естественные губы, покрыв их плотным слоем консилера в тон кожи. А затем нарисуйте новую форму, особенно тщательно затемнив уголки рта, чтобы придать объем. Красить губы в таком случае лучше нюдовым блеском того же цвета, что и карандаш для губ, а затем нанести каплю блеска более светлого оттенка в центр губы, чтобы создать иллюзию пухлости.

Используйте карандаш для губ для создания цвета

Если вы хотите создать естественный, но более полный контур губ, воспользуйтесь трехэтапным лайфхаком с карандашами. Карандашом, на тон темнее естественного цвета, покройте губы полностью. Затем обведите периметр формы губ другим карандашом – значительно более темного оттенка, слегка выходя за естественную линию по центру. В заключение воспользуйтесь блеском.

Создайте тень вокруг губ с помощью карандаша

Воспользуйтесь коричневым карандашом гораздо более темного, но нейтрального природного оттенка, чтобы создать иллюзию тени вокруг губ. Проведите им линию примерно на миллиметр выше естественного края губы, а затем пальцем растушуйте ее, пока она не станет почти незаметной. Зрительно это создаст иллюзию пухлости уст. Главное – это действительно тщательно все растушевать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как создать идеальный контур для губ с помощью одной только помады.

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