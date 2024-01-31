Как ускорить рост волос: методы и советы, которые действительно работают

Испокон веков волосы считают самым прекрасными, что есть у женщин. Из современными перевоплощениями и влиянием химических и физических факторов они теряют свой здоровый вид, поэтому важно поддерживать хорошее состояние с помощью питания и ухода.

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Красивые волосы часто отражают общее состояние организма. Мечтая о быстром росте, важно обратить внимание не только на внешний уход, но и на здоровье. Эксперт по уходу за волосами Марина Василенко рассказала OBOZ.UA о нескольких советах, следуя которым можно получить хорошие результаты как можно скорее.

Правильное питание

Рацион играет ключевую роль в здоровье волос. Поэтому важно употреблять достаточное количество витаминов и микроэлементов в ежедневном рационе, чтобы укрепить их. Белок, витамины А, C, D, E, группа B, железо и цинк – базовый набор для здоровых волос.

Витамин A содержится в моркови, батате, шпинате, манго, красном болгарском перце, тыкве и яблоках.

содержится в моркови, батате, шпинате, манго, красном болгарском перце, тыкве и яблоках. Витамин С имеется в цитрусовых, клубнике, ананасе, киви, брокколи.

Витамин D имеет тунец, лосось, сельдь, молоко, куриные желтки, грибы.

имеет тунец, лосось, сельдь, молоко, куриные желтки, грибы. Витамин E содержится в орехах, семенах подсолнечника, авокадо, шпинате, брокколи и оливковом масле.

содержится в орехах, семенах подсолнечника, авокадо, шпинате, брокколи и оливковом масле. Витамины группы B: - B7 (биотин) в орехах, бобовых, куриных желтках, брокколи. - B3 (ниацин) в курице, говядине, индейке, орехах, рыбе. - B9 (фолиевая кислота) в шпинате, арбузе, цитрусовых, горохе.

в орехах, бобовых, куриных желтках, брокколи. - в курице, говядине, индейке, орехах, рыбе. - в шпинате, арбузе, цитрусовых, горохе. Железо содержат говядина, курица, индейка, бобовые, шпинат, куриные желтки.

Цинк имеется в овсянке, орехах, семенах тыквы, говядине, индейке, креветках.

имеется в овсянке, орехах, семенах тыквы, говядине, индейке, креветках. Протеины имеются в рыбе, мясе, яйцах, бобовых, орехах, молочных продуктах.

В случае отсутствия определенных витаминов и минералов их можно заменить пищевыми добавками. Впрочем, перед началом приема важно проконсультироваться с лечащим врачом.

Уход за кожей головы

Здоровая кожа головы – залог красивых волос. Регулярный мягкий массаж улучшает кровообращение и стимулирует рост. Марина Василенко советует использовать массажные щетки. Благодаря им можно не только прочесать волосы, но и улучшить работу фолликул, отвечающих за рост.

Регулярная стрижка

Пытаясь отрастить длинную шевелюру, не стоит забывать подстригать кончики. Тем более, если они секутся. Ведь для здоровой длины волос нужна постоянная его корректировка.

Избегание теплового повреждения

Частое использование утюжков и других тепловых инструментов при высоких температурах может привести к повреждению волос. Эксперт напоминает, что в таких случаях нужно применять термозащиту и удерживать минимальную температуру приборов.

Уровень стресса

Стресс является одной из главных причин утраты волос. Важно найти методы, которые помогут уравновесить напряжение. Среди них могут быть йога, медитация или глубокие дыхательные упражнения.

Вода

Водный баланс также нужен для здоровья волос. Достаточное количество воды в течение дня обеспечит организм влагой и поддержит естественные процессы их роста.

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