Как управлять деньгами семьи: 10 вопросов к финансовому эксперту

Когда дело касается бюджета семьи, даже крепкий брак может дать трещину. Деньги не должны быть причиной ссор.

Видео дня

В этом уверяет ментор по финансовому мышлению Елена Шепель, и дает ответ на 10 самых популярных вопросов, касающихся семейных средств.

"Что делать, если говорить с партнером о деньгах неудобно?"

Если вам дискомфортно говорить о финансах – пишите письма. Я это говорю без шуток. Берите лист бумаги и напишите всё то, о чём не можете сказать вслух. Письма станут мостиком к разговорам о деньгах. Но не забывайте: вы пишете письмо живому человеку, у которого может быть своё видение финансов, поэтому не давите, ищите компромиссы. Чем больше уважения и поддержки вы проявите в тексте, тем легче вам будет договориться. А вообще советую прокачивать навык говорить о деньгах. Эта тема – не табу, а важная часть нашей жизни, о которой стоит и нужно говорить. Как говорила певица Барбара Стрейзанд: "Финансы – это тест на зрелость ваших отношений".

"Как не превратить планирование семейного бюджета в ссору?"

К разговору с партнером нужно подготовиться. Подумайте над месседжами, которые хотите озвучить, обоснуйте важность ваших финансовых целей на год. Настройтесь на позитивный разговор, а не на жесткие переговоры. Все же партнеры в браке не враги, а друзья и союзники. В начале разговора есть смысл включить таймер на 15-20 минут. В это время должен говорить один из партнеров. Второй слушает. Затем наоборот: другой партнер говорит, а первый молчит. После этого можно начать обсуждение. Планирование семейного бюджета может происходить в несколько этапов. Вам может понадобиться 2-3 встречи, чтобы привести все к общему знаменателю. Это нормально. Ваша цель, чтобы проект бюджета учитывал мнения и пожелания обоих.

"Может ли жена тратить средства из семейного бюджета, если зарабатывает только муж?"

Действительно, некоторые женщины говорят, что им стыдно тратить деньги мужа, поскольку они сидят в декрете и не работают. Хочу им сказать, семейный бюджет - это совместный бюджет, который предполагает определенный уровень доверия между партнерами. Вкладываться в развитие семьи не всегда можно деньгами. Вы же не станете делить пополам уборку, приготовление пищи или уход за ребенком. Поэтому идея делить все 50 на 50 не всегда совпадает с жизнью. Да, возможно вы не приносите доход в семейный бюджет, но ежедневно закрываете такое количество задач, для которого нужно 5 работников разных профессий. Поэтому просто запланируйте вместе с мужем в бюджете сумму, которую будете тратить на себя без чувства вины.

"Хорошая ли идея, чтобы муж платил жене зарплату, пока она в декрете?"

Юридического понятия "муж платит жене зарплату" не существует, потому что зарплата – это выплата работодателя работнику. Она предусматривает найм и зависимость, а значит здесь нет места любви и взаимоуважению. Если хотите выстраивать близость, поддержку, теплоту и любовь, надо отойти от идеи о заработной плате жены. Скажите мужу: я забочусь о благосостоянии, поэтому прошу обеспечивать семью финансово. Это уже история о мягкости, тепле и любви. Если же в вашем союзе нет места близости и любви - так тоже бывает, существуют партнерские брачные союзы, которые держатся исключительно на договоренности двух взрослых людей - в этом случае речь может идти о выплатах.

"Можно ли пользоваться деньгами из семейного бизнеса для закрытия своих потребностей?"

Когда речь идет о совместном семейном бизнесе, важно понимать – брать из него деньги вполне нормально. Зачем вообще заниматься бизнесом, если не получать оттуда прибыль? Просто эти моменты вы должны проговорить с партнером. Идеальный вариант: обсудить четкую сумму, которую вы можете брать ежемесячно для закрытия собственных потребностей. Тогда не будут возникать дискомфортные ощущения.

"Муж давно сформировал финансовую подушку безопасности. Стоит ли мне тоже иметь собственные сбережения?"

Да, это отличная идея. По нескольким причинам. Когда женщина имеет собственные накопления, она понимает: как бы ни развивались события, она с ними справится. Даже если брак себя исчерпал, у нее будут средства, чтобы обустроить новую жизнь: она не будет зависеть от финансовой поддержки партнера. Для мужа это тоже хорошо, ведь он знает, раз у жены есть собственные деньги – она остается в браке не ради выгоды. Просто каждый день выбирает быть рядом с ним. И самое главное: женщина, у которой есть деньги – меньше стрессует, ведь финансовая подушка безопасности дарит уверенность.

"Какая сумма денег должна быть в семейной финансовой подушке безопасности?"

До полномасштабной войны, для ощущения финансовой стабильности украинской семье хватало денег, за которые можно нормально прожить три месяца. Реалии военного времени изменили правила. Сейчас в подушке безопасности должно быть денег минимум на 3 месяца. А еще лучше – на 6. Тем кто планирует откладывать деньги тогда, когда начнет зарабатывать больше, советую начать учиться откладывать деньги с небольших доходов уже сейчас. Тогда вам будет легче накапливать деньги тогда, когда доходы вырастут. Это полезный навык, над которым нужно работать постоянно.

"Говорят, если купить себе дорогую вещь, муж тоже будет дарить только ценные вещи?"

Дорогие траты должны сочетаться с реальностью. Если вы хотите приобрести брендовую сумку, понимая что покупка не помещается в ваш месячный бюджет и нужно взять кредит - это плохая идея. Финансово неграмотная идея. Так же трата, которую вы ожидаете от мужчины, должна помещаться в его реальные финансовые возможности. Например, мужчина получает 40 тысяч гривен в месяц, а вы ожидаете что в сезон пионов он купит вам охапку цветов стоимостью 8 тысяч гривен. Это звучит нелогично. Ожидания должны совпадать с реальными доходами. К тому же зачем делать намеки, когда можно сказать напрямую? Если вы хотите, чтобы мужчина тратил на вас деньги, научитесь об этом говорить. Но без давления и жалоб.

"Нужно ли партнерам фокусироваться исключительно на общих финансовых целях?"

Нет. Игнорирование собственных финансовых потребностей приведет к тому, что у каждого из супругов начнут появляться секретные расходы. Муж купит спиннинг и скроет это от жены. Жена не скажет, за какую цену купила дорогой парфюм. Может дойти до того, что партнеры начнут скрывать свои сбережения или счета в банке. Здесь уже речь не идет о доверии в отношениях. Не бойтесь говорить о своих желаниях. Деньги должны приносить радость, а не становиться источником стресса. Советую договоритесь о том, что каждому из вас ежемесячно нужна определенная сумма на реализацию своих желаний.

"Как объяснить партнеру важность дорогой покупки?"

Решение о важных покупках лучше принимать вместе. Если партнер не понимает, зачем вашей семье та или иная вещь, объясните, какую проблему решает эта покупка. Например, автомобиль будет экономить ваше время для семейных дел, а ноутбук позволит работать дистанционно. Конечно обосновывать обычные прихоти – новая модель смартфона, еще одна пара дорогих кроссовок – не так просто. В этом случае просто советую рассматривать эти покупки, как личную финансовую цель и начать накапливать деньги. Важный момент: крупная покупка за деньги из семейного бюджета возможна только тогда, когда оба партнера на нее согласились.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.