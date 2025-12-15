От маленьких покупок до больших решений: OBOZ.UA выяснил, как банковская карта может изменить подход к финансам

В современном ритме жизни всегда хочется найти финансовый инструмент, который мог бы сочетать все: контроль над расходами, кэшбэк, рассрочку и удобство использования. OBOZ.UA решил разобраться, какая карта реально может это обеспечить.

После анализа десятков банков и продуктов, которые они предлагают, мы остановились на RED 2.0 от Sense Bank – карте, которая одновременно выполняет функции дебетовой и кредитной, позволяет экономить на ежедневных покупках и планировать большие расходы без стресса. В частности, нам удалось пообщаться со специалистами банка, узнать все тонкости продукта и увидеть, как он работает на примере двух совершенно разных историй пользования.

В социальных сетях под сообщением о функционале банковских карт, мы связались с Иваном, студентом из Киева, который давно пользуется RED 2.0, и расспросили его, как карта помогает в повседневной жизни. Иван – типичный студент и молодой специалист одновременно.

Ему важно, чтобы все было быстро и удобно, ведь он получает систематически стипендию, переводы от родителей, оплачивает покупки и расходы на досуг. RED 2.0 для Ивана – это буквально "10 в 1" Он поделился, что может снимать собственные деньги в любом банкомате без комиссии до 50 000 грн в месяц. Для него это большое преимущество, ведь нет необходимости держать несколько карт для подработки, сбережений и кредита.

Иван в комментарии OBOZ.UA отметил, что выбирает категории кэшбэка "Кафе" и "Кино" в мобильном приложении банка Sense SuperApp: каждая покупка приносит бонусы, которые можно вывести деньгами на карту и потратить на подарки друзьям или на другие покупки. "Когда до стипендии еще неделя, а друзья зовут в кино, я просто использую кредитный лимит и часть расходов получаю обратно в виде кэшбэка", – поделился студент.

Иван, как и большинство молодежи, не носит пластиковую карту, поэтому он добавил RED 2.0 в Google Pay и пользуется Sense SuperApp. В приложении он видит историю расходов, статистику по категориям, получает push-уведомления о каждой операции и всегда контролирует баланс, чтобы избежать лишних комиссий. Он также отметил, что когда у него возникает потребность купить что-то дороже, чем позволяет ежедневный бюджет, он может мгновенно перевести покупку в "Легкую рассрочку" на 3 месяца под 0,01% годовых, это делается буквально в три клика в приложении. "Для студента это фантастика, ведь можно срочно оплатить билеты или гаджет и ничего не переплачивать", – добавляет Иван.

А уже во время подготовки этого материала оказалось, что RED 2.0 есть и у молодой семьи – знакомых одной из журналисток OBOZ.UA. Мы расспросили их, как работает эта же карта не для студента, а уже для семьи с общим бюджетом.

Как оказалось, для Марины и Сергея карта открывает совсем другой набор возможностей. Они ведут общие финансы, планируют расходы вместе и ценят контроль и прозрачность. Еще три месяца назад Марина оформила основную карту RED 2.0, а Сергею открыла дополнительную карту бесплатно. Теперь они видят общий баланс, не надо постоянно проверять, кто сколько потратил.

"Раньше вести общий бюджет было не очень удобно, теперь это просто, ведь один счет, но две карты и все под контролем", – делится Марина. С ее слов, однажды сломалась стиральная машина. Вместо того чтобы откладывать покупку или вытягивать деньги из других расходов, семья купила новую за кредитные средства RED 2.0.

Через приложение они выбрали магазин-партнер банка в разделе "Рассрочка", выбрали лучшее предложение желаемого товара и оформили "Легкую рассрочку" без комиссии и лишних переплат. "Это позволяет нам планировать крупные покупки без стресса", – объясняет Сергей. Что касается кэшбэка на ежедневные расходы, то семья выбрала категории "Продукты" и "Аптеки", в конце месяца накопленные бонусы помогают экономить на подгузниках, витаминах и продуктах, что делает повседневные покупки более выгодными.

В приложении Sense SuperApp семья отслеживает все расходы, а чтобы избежать ежемесячной комиссии 100 грн, они просто погашают кредитный баланс до расчетной даты, которую показывает приложение. После разговора с активными пользователями, мы обратились к экспертам банка и попросили рассказать, что делает RED 2.0 такой универсальной.

"Карта рассчитана на очень широкую аудиторию, от студентов до старших пользователей, которые уже ведут семейный бюджет", – объясняет Александр Поддерегин, начальник управления транзакционных продуктов Sense Bank. По его словам, главная идея заключалась в том, чтобы у клиента была одна карта для всего: ежедневных расходов, крупных покупок в рассрочку, сбережений и контроля бюджета в приложении.

Говоря о кэшбеке, в банке отмечают, что клиент сам выбирает категории, в которых хочет получать бонусы, и может возвращать их деньгами на карту до 500 гривен в месяц. "Это не об абстрактных баллах, а об ощутимой выгоде, когда ты буквально видишь, как часть расходов возвращается обратно", – объясняет эксперт.

Отдельно специалисты останавливаются на рассрочке – именно той функции, которой активно пользуется Иван. "Легкая рассрочка" позволяет превратить любую покупку от 500 гривен в удобные ежемесячные платежи, без переплат. "Для студентов это спасительный вариант в непредвиденных ситуациях, а для семей хороший способ не забирать деньги из бюджета сразу," – отмечают в Sense Bank.

Не менее важным остается и контроль. "Через Sense SuperApp клиент в любой момент видит историю расходов, может устанавливать лимиты, блокировать карту в случае необходимости. А 3D Secure и токенизация делают онлайн-платежи максимально безопасными", – добавляет эксперт.

И наконец это семейный формат, который стал ключевым для Марины и Сергея. "Сервис "Sense семья" позволяет открывать дополнительные карты к одному счету для близких с собственными лимитами, но с общим балансом. Это снимает напряжение в финансовых вопросах и делает расходы прозрачными для всей семьи", – объясняют в банке.

Как показывают эти две разные истории, можно сказать, что RED 2.0 – это об универсальности в повседневной жизни. Ведь сейчас очень важно, чтобы одна карта закрывала сразу несколько финансовых потребностей, от ежедневных расходов и крупных покупок до контроля бюджета и общих финансов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по результатам продаж в 3 квартале 2025 года количество уникальных клиентов, которые воспользовались сервисом "Легкая рассрочка", выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такой же прирост продемонстрировало и количество сделок, оформленных в "Легкую рассрочку".

