Как ухаживать за кожей вокруг глаз: полезные советы

Кожа вокруг глаз очень тонкая и деликатная, поэтому она более чувствительна, чем остальное лицо и запросто выдает наши секреты – когда мы не выспались, перебрали накануне с алкоголем, болеем и т.д. К тому же она первой выдает признаки старения, некоторые считают, что это портит всю красоту.

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Так происходит потому, что кожа вокруг глаз не имеет такого количества сальных желез и коллагена, как остальное лицо и тело. Именно поэтому, говорят дерматологи, она нуждается в особом подходе к уходу. OBOZ.UA собрал основные советы на этот счет. К счастью существует множество продуктов для зоны вокруг глаз – сыворотки, кремы, масла и другие средства. И начать ими пользоваться никогда не поздно.

Как уменьшить морщины

Гусиные лапки – сетку мелких морщин вокруг глаз – называют еще морщинами от улыбки и признаком счастливой жизни. Однако не все рады их появлению. Уменьшить такие проявления помогут средства с ретиноидами. Они могут стимулировать выработку коллагена в коже, помогая разгладить некоторые морщинки. Однако средства с высокой концентрацией ретиноидов наносить нужно очень осторожно – за пределами глазницы.

Независимо от того, используете ли вы ретиноид сильного действия или в косметической концентрации, начинайте его использовать с нанесения совсем небольшого количества на ограниченную зону. Это нужно, чтобы не вызвать сильной реакции кожи. Если все хорошо, постепенно увеличивайте дозу и область применения.

Если вы не переносите ретиноиды, подумайте о пептидном креме для глаз, который также может стимулировать выработку коллагена. Не забывайте защищать свою кожу, нанося средство с SPF широкого спектра с коэффициентом 50 и более.

Как убрать темные круги

Такая проблема, как темные круги, далеко не всегда является следствием нехватки сна. Основными виновниками появления кругов является избыток пигмента на коже и впадины вокруг глаз, возникающие с возрастом. Чтобы определить причину проблемы, встаньте перед зеркалом при ярком свете. Осторожно зажмите немного темной кожи и потяните ее вперед. Если тон кожи при этом останется темным, значит все дело в пигменте. Если же она посветлеет, то причина в том, что впадины вокруг глаз создают тени.

Убрать лишнюю пигментацию поможет крем для глаз с витамином С. Он снижает выработку меланина – пигмента кожи. Лучше выбирайте такой крем, упакованный в тюбик или флакон с помпой, а не в банку. Это поможет сохранить эффективность витамина С. Применять средство придется курсом – наносить его каждый день на протяжении нескольких месяцев. И постарайтесь не тереть глаза, постоянное трение может спровоцировать выработку большего количества меланина.

Впалость в зоне глаз возникает, когда слой жира в этой зоне начинает с возрастом уменьшаться. Впадина делается более глубокой, а тени более выразительными. Вернуть объем коже под глазами поможет средство с гиалуроновой кислотой. И не забывайте пить достаточно воды. Хотя применяемая внутрь жидкость не увлажнит кожу напрямую, она все же сделает ткани тела более наполненными, а впалость менее выраженной.

Убираем отеки

Если вы долго плакали, употребляли на ночь алкоголь, перебрали с соленой пищей на ужин или из-за определенных состояний здоровья, таких как сезонная аллергия, ваши глаза могут выглядеть отечными. В последнем случае убрать отек поможет антигистаминный препарат. И обязательно позаботьтесь о том, чтобы подушка, на которой вы спите, была чистой – пыль в ней может усугублять проблему.

Для устранения отеков любой природы нанесите крем для глаз с кофеином. Он оказывает противовоспалительное действие и помогает сужать кровеносные сосуды. Это уберет лишнюю жидкость из-под кожи.

Эффективными могут быть патчи глаз от отеков или обычный прохладный компресс, поскольку низкие температуры сужают кровеносные сосуды. Только не забудьте, когда вы делаете такой компресс, приподнять голову, чтобы обеспечить дренаж жидкости. Если вы склонны к отекам, ежедневное использование крема для глаз с ретинолом поможет укрепить кожу, и проблема станет менее заметной.

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