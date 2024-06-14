Губы будут увлажненные и гладкие: четыре секрета ухода за губами дома

Уход за губами – это не просто регулярное нанесение бальзама и искусный макияж. От правильного подхода зависит молодость кожи и яркость природного цвета в этой зоне.

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Визажисты утверждают, что нужно разработать собственный режим ухода за губами, чтобы они оставались гладкими, увлажненными и выразительными. OBOZ.UA собрал их советы.

Начните с отшелушивания

Именно регулярное удаление омертвевших клеток позволяет придать губам наилучший вид – сделать их яркими и гладкими. Но выбирайте максимально мягкое средство, которое будет отшелушивать деликатно и без жесткого механического или химического воздействия. Ищите продукты с уходовыми компонентами, такими как масла или витамин Е. Наносите скраб для губ с помощью пальца круговыми движениями.

Позаботьтесь об увлажнении

После первого этапа по отшелушиванию переходите к увлажнению губ. Хорошим выбором станут продукты с антиоксидантами, которые одновременно питают кожу и защищают ее. Они также помогают дольше сохранять губы молодыми и яркими.

Попробуйте маску

Маски для губ обычно предназначены для ночного использования. Вы спите – они заботятся о вашей коже. Обязательно внимательно изучите состав продукта. Если он содержит компоненты с отшелушивающим эффектом, такие как AHA и BHA, не следует использовать его чаще раза в неделю. Уходовые маски с увлажняющими компонентами вроде сквалана можно наносить хоть ежедневно.

Не пропускайте защиту от солнца

Кожа губ страдает от солнца не меньше, чем остальное лицо. Поэтому не забывайте наносить на нее средства с SPF. Они помогают замедлить фотостарение и предохраняют чувствительную кожу от ожогов и обезвоживания.

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