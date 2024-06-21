Как ухаживать за кожей до и после купания летом: 5 советов

Что может быть приятнее, чем провести жаркий летний день у воды. Но при этом ваша кожа испытывает влияние одновременно нескольких агрессивных факторов: высокой температуры и активного ультрафиолета, а также хлора или соли из воды.

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Восстановление после такого отдыха – дело ответственное. Кожа нуждается в бережном отношении, чтобы избежать раздражения, шелушения и зуда. OBOZ.UA поинтересовался советами дерматологов, как правильно ухаживать за телом после купания.

Готовьте кожу к отдыху

Хлор в воде бассейна дезинфицирует воду и предотвращает распространение бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний. Но при этом он раздражает кожу и может даже вызвать дерматит. Чтобы избежать зуда и покраснения, подготовьте кожу к отдыху с помощью защитного крема. Ищите продукты, в составе которых есть глицерин, масла или вазелин. Еще лучше, если он будет содержать диметикон, образующий достаточно плотный слой между хлором и вашей кожей. Наносите продукт перед входом в воду.

Примите душ после купания

Многие бассейны имеют среди правил требования к каждому гостю – обмыть тело в душе перед купанием. Но в действительности процедуру нужно повторить и после. Не оставляйте хлор и соль на коже, пока вы не вернетесь домой. И выбирайте теплую или прохладную воду для душа, чтобы избежать дополнительной сухости. Собираясь домой, вы можете дополнительно нанести на тело увлажняющий крем, чтобы начать восстанавливать баланс кислотности и влаги в коже.

Вытирайтесь полотенцем

После купания у вас может возникнуть соблазн просто лечь на полотенце и позволить солнцу высушить вас. Это приятно и задерживает чувство прохлады. Но это может привести к еще большей сухости кожи. Поэтому, выйдя из воды, омойтесь в душе и сразу воспользуйтесь полотенцем. И только после этого можно позагорать. Конечно, не забудьте и о SPF.

Позаботьтесь об увлажнении

Если ваша кожа после дня отдыха у воды ощущается сухой, попробуйте нанести увлажняющий крем или мазь с более густой формулой. Силы лосьона при этом может быть недостаточно. Используйте средство перед сном и наносите его от шеи вниз.

Не забывайте о лице

К счастью, купание обычно не приводит к сыпям на лице. Однако лицо может испытать влияние хлорированной или соленой воды. Поэтому увлажнение до и после плавания очень важно. Воспользуйтесь своим кремом для лица сразу после купания и перед сном, чтобы восстановить кожу.

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