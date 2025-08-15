Как стильно сочетать цвета в 2025 году: шпаргалка для модниц

В этом сезоне можно смело забыть о старом правиле, что "верх должен подходить к низу, а сумка – к обуви". Мода больше не требует идеального совпадения оттенков, наоборот, этим летом стилисты экспериментируют с сочетанием ярких, даже контрастных цветов.

С мая в Париже можно увидеть, как сочетают синие полосатые комплекты из юбки и топа с красными "мэри джейн". В Лос-Анджелесе стильные девушки носят голубые куртки с розовыми шортами, а в Нью-Йорке массово заменяют привычный total black на смелые дуэты, сочетая оранжевый с зеленым или розовый с фиолетовым. Детали рассказало издание WhoWhatWear.

Оранжевый топ + зеленые шорты + фиолетовые балетки

Оранжевый с зеленым – один из главных дуэтов этого лета. Оба оттенка остаются в тренде и осенью: Prada, Bottega Veneta и Savette уже выпустили роскошные модели в этих цветах. Добавьте фиолетовые балетки к зеленым шортам и оранжевый топ – и получите эффектный, но гармоничный образ.

Синий комплект с юбкой + красные балетки

Если раньше красные балетки считались смелым акцентом, то теперь они стали новой "нейтральной" парой обуви. Их можно носить даже с синим полосатым сетом – это образ в сдержанной интерпретации, где оба цвета звучат мягко и элегантно.

Голубая куртка + розовые шорты

Цветная куртка заиграет новыми акцентами в сочетании с контрастными шортами и нейтральной футболкой. Добавьте розовые носки к лоферам или балеткам.

Розовый свитер + зеленый кардиган

Надевать короткий рукав под трикотажный кардиган – модный хит 2025 года. Еще интереснее он выглядит в сочетании двух противоположных цветов – розового и зеленого. Темная джинсовая макси-юбка добавляет образу структуры и уравновешивает яркость.

Красное платье + зеленая сумка

Хотя красный и зеленый традиционно напоминают о Рождестве, этим летом они стали новым хитом. Секрет, чтобы выглядеть стильно, – простые вещи без принтов, например, красное макси-платье и минималистичная зеленая кожаная сумка. Добавьте сандалии или вьетнамки – и получите изысканный дневной look.

