Как сделать темные волосы 'летними': назван удачный оттенок

Наши волосы летом естественным образом выгорают и приобретают более светлый, поцелованный солнцем оттенок. Если вы хотите добиться этого эффекта на темных прядях с помощью окрашивания, профессиональные колористы рекомендуют один беспроигрышный оттенок.

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Как пишет издание New Beauty, речь идет о "табачных" волосах. Это теплое окрашивание с карамельным и золотистым подтоном. Большим его плюсом является то, что сделать его можно без вреда для шевелюры.

Что такое теплые табачные волосы?

Главное отличие табачного окрашивания заключается в том, что оно базируется на теплых подтонах – карамельном, золотистом, янтарном. Они имитируют блики солнечного света в прядях. А по гамме максимально приближены к цветам табачных листьев. Такое окрашивание придает шевелюре живого объема и сияния.

Волосы, окрашенные таким образом не только подходят практически к любому типу внешности. Они еще и выгодно подчеркивают летний загар.

Кому стоит попробовать теплые табачные волосы?

Такое окрашивание идеально подойдет тем, кто хочет попробовать эффект выгоревших прядей, не прибегая к полному перекрашиванию и осветлению волос. Этот цвет выглядит одновременно игриво и элегантно. И он прекрасно подойдет тем, кто не боится привлекать к себе внимание.

Чтобы правильно выбрать оттенок для окрашивания, обратите внимание на цветотип своей внешности. Тем, у кого он теплый или нейтральный, лучше подойдут карамельные оттенки. Для холодного цветотипа лучше выбирать золотистые и янтарные тона.

И не забудьте о соответствующем уходе за шевелюрой после окрашивания. Хорошо сделанные табачные волосы нуждаются в блеске. А значит питание и увлажнение должны стать частью вашей уходовой рутины.

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