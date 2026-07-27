Как сделать так, чтобы укладка феном держалась несколько дней: советы эксперта

Чтобы укладка феном не потеряла форму уже через несколько часов, важно правильно подготовить волосы. Ухоженные волосы обладают лучшей эластичностью, более естественно двигаются и легче поддаются укладке. Правильно подобранные средства также не вредят прядям, а защищают их, продлевают стойкость прически и позволяют использовать более низкую температуру.

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Звездный парикмахер Адам Рид советует начинать с тщательного очищения кожи головы. Также стоит использовать термозащиту и давать прядям полностью остыть после сушки.

Почему важно заботиться о коже головы

Адам Рид подчеркивает, что стойкая укладка начинается с тщательно очищенной кожи головы. Во время мытья многие люди сосредотачиваются на длине волос, хотя остатки косметических средств, кожный жир и загрязнения больше всего накапливаются именно у корней.

Чистые корни лучше держат объем, поэтому прическа дольше не становится плоской. Парикмахер также советует регулярно пользоваться скрабом для кожи головы, чтобы удалять накопления и создавать надлежащую основу для укладки.

По словам эксперта, салонный результат в значительной степени зависит от подготовки. Прежде чем брать круглую щетку, нужно удалить с волос как можно больше влаги. Пряди должны быть сухими примерно на 80%. Если начать вытягивать щеткой совсем мокрые волосы, процесс продлится дольше, а воздействие горячего воздуха будет сильнее.

Как наносить средства для укладки

Адам Рид отмечает, что большого количества косметики не требуется. Важно выбрать правильные продукты и использовать их в определенной последовательности.

Эксперт делит подготовку на четыре этапа:

защита от высокой температуры;

создание объема и фиксации;

разглаживание и придание блеска;

сохранение результата.

Почему волосам нужно дать остыть

Форма укладки закрепляется во время остывания, поэтому только что высушенные пряди не стоит сразу расчесывать или расправлять.

Адам Рид советует накручивать теплые волосы на бигуди и оставлять их до полного остывания. По его словам, это помогает создать мягкое движение, объем и прикорневой подъем, которые могут сохраняться несколько дней, а не только несколько часов.

Как защитить укладку от влажности

Парикмахер подчеркивает, что жаркая и влажная погода не обязательно испортит прическу. Перед выходом из дома нужно убедиться, что волосы полностью высохли.

Даже небольшое количество остаточной влаги позволяет влаге из воздуха проникнуть внутрь волоса. Из-за этого пряди начинают пушиться, а укладка быстрее теряет форму.

Адам Рид также не советует постоянно прикасаться к волосам руками. Так на них попадают естественные жиры и влага с кожи. Чтобы освежить прическу в течение дня, обычно достаточно расчесать пряди и нанести небольшое количество легкого масла.

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