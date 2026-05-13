Елена Былим
Lady Oboz
2 минуты
147
Как сделать стрижку боб более объемной: простой трюк

Стрижка боб часто требует особого подхода, поскольку без должного внимания она может выглядеть плоской и лишенной динамики. Однако для достижения эффекта роскошного объема совсем не обязательно использовать сложные техники стайлинга или термическую обработку.

Новый тренд, известный как "заправленный боб", предлагает элегантное решение проблемы с помощью всего одного движения руки. Этот метод позволяет изменить восприятие прически, делая образ более изысканным и продуманным даже в повседневной жизни. Использование этого трюка является идеальным вариантом для тех, кто стремится получить максимум результата при минимальных усилиях.

Что такое "заправленный боб"

Это не разновидность стрижки, а специфический способ укладки, который заключается в сознательном заправлении прядей за одно ухо. Такая манипуляция мгновенно трансформирует форму прически, убирая хаотичность и добавляя образу лаконичности.

Когда волосы собраны с одной стороны, они автоматически кажутся гуще, что является весомым преимуществом для обладательниц тонких волос. Кроме визуальной густоты, этот способ акцентирует на линии челюсти и скулах, делая черты лица более выразительными.

Роль пробора в создании образа

Выбор пробора существенно влияет на финальный вид прически и ее стилистику. Пробор по центру создает строгую симметрию и минималистичный эффект, идеально подходит для деловых или вечерних выходов, где важна аккуратность. Если же выбрать боковой пробор, корни волос получают естественный подъем, что придает прическе дополнительного движения и мягкости. Такой вариант делает боб более объемным без использования специальных пенок или муссов для объема.

Для создания такого образа не понадобятся профессиональные навыки или большое количество стайлинговых средств. Сначала необходимо определить удобное положение пробора, после чего волосы с выбранной стороны заправляются за ушную раковину. Если пряди слишком гладкие и постоянно сползают вперед, их можно незаметно зафиксировать обычной заколкой.

Для достижения более опрятного вида допускается подкручивание кончиков внутрь с помощью круглой щетки и фена, что придаст укладке финального глянца.

