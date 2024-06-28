Как сделать правильный мужской макияж: основные секреты

За последнее десятилетие тенденция к тому, что мужчины начали тратить больше времени на уход за собой, только усилилась. И все больше молодежи интересуется не только тем, как правильно заботиться о коже и волосах, но и экспериментирует с декоративной косметикой и макияжем.

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На смелые эксперименты с цветом решаются сейчас единицы, а вот о том, чтобы придать себе более свежий и ухоженный вид задумывается немало мужчин. OBOZ.UA собрал рекомендации визажистов, как сделать это правильно – с учетом особенностей мужского облика.

Как выбирать косметику для мужчины

Препятствием для многих мужчин, желающих попробовать пользоваться косметикой, является незнание того, какие продукты использовать. Начните с того, что определите, для чего вам нужен макияж.

Если вы новичок и просто хотите немного улучшить свой вид или иметь более свежее и отдохнувшее лицо, вам понадобится всего несколько продуктов. Эксперты рекомендуют мужчинам положить в свой стартовый набор карандаш для бровей, консилер и тональный крем с эффектом увлажнения. И вот на что следует обратить внимание при выборе продуктов.

Покрытие

Этот параметр определяет уровень непрозрачности макияжа. Продукты с прозрачным и легким покрытием легче растушевывать, они менее заметны на коже и если вы немного ошибетесь с выбором оттенка, это будет не так бросаться в глаза. Выбрать нужный оттенок можно, нанеся каплю продукта на тыльную сторону ладони или в сгиб локтя. Если вы хотите проверить плотность покрытия, нанесите черным карандашом для глаз жирную линию на коже и покройте ее тоном или консилером. Под плотным продуктом она полностью исчезнет, а полупрозрачная лишь слегка ее перекроет.

Финиш

После применения продукт может оставлять покрытие матовым, а может иметь блеск. Этот эффект и называется финишем. Матовые финиши более подходят для жирной и комбинированной кожи, а блестящие – для сухой и обезвоженной. Нанесите продукт и подождите 5 минут, затем посмотрите на него под дневным светом. Так вы определите его финиш.

Оттенок

Продукты для лица, как правило, отличаются как по глубине, так и по оттенку. Глубина определяет, насколько светлым является тон, а подтон относится к тому, где цвет находится в спектре теплый-холодный. В макияже, в отличие от краски, "теплые" продукты обычно имеют желтоватый подтон, а "холодные" – розовый. "Нейтральные" продукты находятся где-то посередине. Чтобы определить, теплая или холодная у вас внешность, посмотрите на проступающие из-под кожи вены. Если у них зеленоватый цвет, скорее всего ваша внешность теплая, а если синие или фиолетовые – холодная. Если вы видите смесь этих цветов, вам вероятнее всего подойдет нейтральная гамма.

Как наносить макияж мужчинам.

Начните с подготовки. Начните с умывания лица, чтобы удалить все загрязнения и излишки кожного сала – из-за него ваш макияж потечет быстрее. Если вы планируете покрыть продуктом нижнюю часть лица, не забудьте побриться. Напоследок нанесите увлажняющий крем. Он поможет косметике ровно распределиться по коже.

Скройте недостатки. Самое простое нанесение макияжа лишь скрывает все ваши особенности, которые вы не хотите демонстрировать. Если вы хотите зарисовать темные круги под глазами с помощью консилера, постарайтесь сосредоточить свое нанесение только на тех участках, которые кажутся более темными. Используйте небольшое количество продукта и тщательно растушуйте его. Если вы маскируете прыщи, нанесите очень небольшое количество консилера с высокой степенью покрытия прямо на проблемное место, растушевывая пальцами или кистью. Пытаетесь нейтрализовать красноту на большей площади лица? Экономно используйте корректор зеленого цвета на красных пятнах. Зеленый цвет нейтрализует красноту. Затем растушуйте корректор и нанесите сверху тональную основу. Тонированные увлажняющие средства придают легкий оттенок и выравнивают цвет лица. Их можно наносить пальцами или кистью.

Закрепите. После того, как вы покрыли кожу тоном, закрепите его слой пудрой, специально предназначенной для этой задачи. Используйте для этого пуховку или большую пушистую кисть. Наберите немного продукта, а затем стряхните излишек – так вы точно не переусердствуете с количеством.

Подчеркните лучшие черты. На этом этапе нет четких правил. Всё зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться. Но учтите несколько нюансов. Более четкие брови помогут вам выглядеть моложе и бодрее, а также придадут четкости чертам лица. Чтобы придать бровям естественный вид, ищите карандаши для бровей с ультратонкими кончиками, они позволяют создавать штрихи, похожие на волоски. Нанесение контура над бровями, во впадинах скул и под челюстью может придать вашему лицу большую маскулинность. Небольшое количество румян, сосредоточенное больше в центре и верхних частях лица сделает ваше лицо более отдохнувшим. А прозрачная тушь откроет взгляд и закрепит волоски на бровях.

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