Не будет видно никаких темных кругов под глазами и прыщей: как правильно наносить консилер

Темные круги под глазами, прыщи и другие недостатки кожи могут оказать значительное влияние на наш внешний вид. А самое страшное, что они способны испортить наше настроение и уверенность в себе.

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К счастью существует консилер, который может замаскировать все несовершенства, если его правильно использовать. О том, как это сделать, поведал Good Housekeeping.

Угри, пигментные пятна, кровоподтеки под глазами и т.д. – это все абсолютно нормальные состояния человеческой кожи, поэтому их не стоит стесняться. Но стремление иметь безупречный вид тоже вполне понятно. Поэтому, чтобы вы чувствовали себя увереннее и всегда сияли, и придумали консилер.

Определите, что именно вы хотите скрыть

Цвет и тон консилера имеет решающее значение. Персиковые оттенки устраняют голубые, которые присущи темным кругам под глазами. Зеленые оттенки лучше скрывают красноту. А желтоватые консилеры помогают исправить неровный тон кожи и скрыть гиперпигментацию.

В то же время, если вы хотите освежить взгляд и скрыть синяки под глазами, то выбирайте более светлый цвет продукта, а если хотите перекрыть покраснение, замаскировать прыщи и пигментные пятна, используйте оттенок консилера, который совпадает с цветом вашего тонального крема. Это позволит скрыть недостатки без создания эффекта маски.

Для зрелой кожи и припухлости под глазами выберите формулу, которая будет отражать свет и придаст коже сияние. Однако убедитесь, что она не мерцает.

Подготовьте кожу

Перед использованием любой косметики, например консилера, нанесите на кожу увлажняющий крем и праймер. Также эксперты рекомендуют наносить консилер после тонального крема, так ведь вам не придется тратить его на те несовершенства кожи, с которыми может справиться тон.

Текстура

Эксперты предпочитают жидкие формулы для тонкой кожи вокруг глаз, поскольку кремовые и более густые текстуры могут оседать в морщинах и складках.

Однако если вы хотите скрыть текстуру кожи и справиться, например, с постакне, то лучше использовать достаточно густой консилер в стике.

Также вам понадобится достаточно плотный консиллер, чтобы замаскировать темные пигментные пятна.

Тип кожи

Если у вас жирная кожа, убедитесь, что вы нанесли на лицо рассыпчатую полупрозрачную пудру. Это поможет покрытию оставаться на месте в течение дня. А если у вас сухая кожа, то выберите увлажняющую формулу консилера, а не матовую.

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