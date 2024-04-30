Как сделать искусственные веснушки и не 'загрязнить' лицо: лайфхак

Веснушки – очень милая особенность. Сейчас в тренде – максимальная естественность, так что не стоит маскировать веснушки и замазывать их толстым слоем тонального крема. Есть в них нечто, что придает невероятного очарования: ассоциация с детством или воспоминания о теплых летних днях – ведь говорят, что тех, кто имеет веснушки "любит солнышко".

Сейчас на пике популярности мода на искусственные веснушки. Профессиональные визажисты рассказали, как нарисовать веснушки, чтобы не испачкать лицо.

Тренд на веснушки актуален уже несколько сезонов. Если вы хотите поэкспериментировать – пригодятся средства, которые, вероятно, уже есть в вашей косметичке.

Чтобы получить отличный эффект искусственных веснушек вам понадобятся коричневые тени для век, щеточка от средства по уходу за бровями и немного мицеллярной воды.

Роуз Сиард, соучредитель Rose and Ben, поделилась удивительно легким лайфхаком.

Возьмите чистую щеточку от средства для бровей и немного смочите ее в мицеллярной воде. Далее следует выбрать тени оптимального оттенка, идеально подходящего к тону кожи. Тени и станут основой искусственных веснушек. Осторожно приложите щеточку и с помощью ноготка стряхните тени на кожу. Чтобы лучше контролировать расположение, держите щетку поближе к лицу. Чтобы подправить веснушки, нанесите на маленькую кисточку немного пудры и слегка их отполируйте.

Чтобы сделать веснушки максимально естественными, рисуйте их в произвольном порядке – пятнышки должны быть разбросаны по всему лицу с разными промежутками между ними. Если у вас есть маленький прыщик или пигментные пятна, имитация веснушек – идеальный способ скрыть недостатки.

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